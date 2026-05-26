تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:00
A-
A+

إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية
إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة التصفح وتقليل الشعور بالإرهاق الرقمي، أطلقت منصة انستجرام ميزة جديدة تعيد تعريف مفهوم الخلاصة الرئيسية للتطبيق، اعتاد المستخدمون على التمرير اللانهائي بين منشورات المتابَعين، الإعلانات، والمحتوى المقترح من حسابات لا يعرفونها، مما يشتت الانتباه ويستهلك الوقت دون فائدة حقيقية. الميزة الجديدة التي تم الإعلان عنها تسمح بإنشاء "خلاصة خاصة" تعرض محتوى قائمة "الأصدقاء المقربين" فقط، مما يحول التطبيق من منصة استهلاك جماهيري إلى مساحة خاصة للتواصل الحقيقي مع الدائرة الضيقة جدًا من الأشخاص الذين تثق بهم وتحرص على متابعة أخبارهم أولًا بأول.
Advertisement

وفقًا لتقرير مفصل نشره موقع The Verge التقني المتخصص، فإن هذه الميزة ليست مجرد تحديث بسيط في قائمة الإعدادات، بل هي تغيير جذري في واجهة المستخدم تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخوارزميات التي تسعى لإبقائك أطول فترة ممكنة داخل التطبيق. أوضح التقرير أن الشركة الأم "ميتا" تسعى من خلال هذا التحديث إلى الاستجابة لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية وجماعات حقوق المستهلكين التي تطالب بمنح المستخدمين "حق العودة إلى التسلسل الزمني البشري" بدلًا من التسلسل الخوارزمي القائم على الإعلانات فقط، وهو ما يجعل التجربة أقل توترًا وأكثر إنسانية بشكل واضح وملموس.

كيفية تفعيل وإعداد خلاصة الأصدقاء المقربين على انستغرام؟
 
تتطلب عملية التفعيل خطوات بسيطة جدًا، ولكن يجب معرفة مكان الأيقونة الجديدة بالضبط، حيث أنها تظهر كاختصار مخفي أعلى الشاشة الرئيسية. لاستخدام هذه الميزة عمليًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

1- التأكد من تحديث تطبيق انستجرام إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات "app store" أو "Google Play".
2- فتح التطبيق والتمرير إلى أقصى اليسار في شريط الخلاصات العلوي (حيث تجد "متابَعون" و"المفضلة")، لتظهر لك أيقونة جديدة تحمل نجمة خضراء مكتوبًا بجانبها "الأصدقاء".
3- الضغط على الأيقونة لبدء جلسة تصفح جديدة تمامًا لا يظهر فيها إلا منشورات وقصص الأشخاص الذين سبق وأضفتهم إلى قائمة "Close Friends" الخاصة بالقصص.
4- يمكنك تعديل هذه القائمة في أي وقت عبر الذهاب إلى الملف الشخصي، ثم الإعدادات، ثم قائمة الأصدقاء المقربين، وإضافة أو حذف أي حساب دون أن يتم إبلاغهم بذلك إطلاقًا.

لماذا تعتبر هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا للصحة النفسية الرقمية؟
 
أظهرت دراسات سلوكية متعددة أن الضغط النفسي الناتج عن متابعة حياة المئات أو الآلاف من الأشخاص الغرباء ومقارنة الذات بهم يؤدي إلى ما يعرف بـ "القلق الخوارزمي". مع هذه الميزة الجديدة، يصبح بمقدور المستخدم الدخول إلى انستجرام لمدة ربع ساعة فقط، ومشاهدة منشورات العائلة والأصدقاء الحقيقيين، ثم الخروج من التطبيق دون أن يسرق وقت إضافي بسبب اقتراحات لا نهائية من الخوارزميات. إنها أداة رائعة للآباء الذين يريدون متابعة أبنائهم فقط، وللموظفين الذين لا يريدون إضاعة الوقت أثناء فترة الراحة، مما يجعل التجربة عملية وخالية من المشتتات الرقمية غير الضرورية.
مواضيع ذات صلة
لمزيد من الخصوصية...واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز خصوصية الذكاء الاصطناعي.. "ميتا" تطلق ميزة التصفح الخفي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24

تم الإعلان عنه

متجر التطبيقات

الشركة الأم

app store

انستغرام

الرئيسي

الزمني

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:12 | 2026-05-27
Lebanon24
00:57 | 2026-05-27
Lebanon24
23:45 | 2026-05-26
Lebanon24
15:29 | 2026-05-26
Lebanon24
12:26 | 2026-05-26
Lebanon24
10:09 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24