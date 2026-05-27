تكنولوجيا وعلوم

آبل تطور نظامًا صحيًا ذكيًا لتحليل بيانات اللياقة والصحة

Lebanon 24
27-05-2026 | 00:57
آبل تطور نظامًا صحيًا ذكيًا لتحليل بيانات اللياقة والصحة
تواصل شركة آبل تطوير مشروعها الصحي القائم على الذكاء الاصطناعي، المعروف داخليًا باسم "Project Mulberry"، رغم تقارير سابقة أشارت إلى تقليص نطاقه وتأجيل موعد إطلاقه.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن المزايا الجديدة ما تزال مدرجة ضمن خطط الشركة لنظام iOS 27، إلا أنها قد لا تكون متاحة في النسخة الأولى من النظام، بل يُرجّح أن تُطرح تدريجيًا عبر تحديثات لاحقة بعد الإطلاق.

ويهدف المشروع إلى تقديم "مدرب صحي ذكي" يعتمد على بيانات تطبيق Apple Health لتحليل الحالة الصحية للمستخدم وتقديم توصيات مخصصة وفقًا لاحتياجاته.

 
كما تخطط آبل لإتاحة استخدام كاميرا الهاتف لمتابعة التمارين الرياضية وتقديم إرشادات فورية أثناء الأداء.

في موازاة ذلك، تعمل الشركة على تحسين تتبّع معدل ضربات القلب في ساعاتها الذكية عبر نظام watchOS 27، ضمن تحديث يركّز بشكل أساسي على تحسين الأداء والاستقرار بدل إضافة مزايا كبرى جديدة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل تقنية دقيقة، تشير التوقعات إلى تحسين دقة قياسات نبض القلب وتقديم بيانات أكثر تفصيلًا واستمرارية، بما يعزز تكامل الساعة مع خدمة المدرب الصحي الذكي مستقبلًا.

وكانت آبل تخطط سابقًا لإطلاق المشروع بالتزامن مع نسخة مُعاد تصميمها من تطبيق Health ضمن تحديث iOS 26.4، قبل أن تؤجل الجدول الزمني إلى iOS 27 بعد إعادة تقييم نطاق المشروع وتقليص بعض أهدافه.

وتُرجّح التقارير أن الخدمة قد تصل لاحقًا عبر تحديثات فرعية مثل iOS 27.1 أو iOS 27.4، في حين قد يظهر التصميم الجديد لتطبيق Health مع الإصدار الأساسي من النظام.

وبحسب "بلومبرغ"، جاء قرار التأجيل نتيجة تقييم داخلي اعتبرت فيه آبل أن الخدمة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة المطلوب مع خدمات الصحة الرقمية المدفوعة في السوق، ما دفعها لمنح فرق التطوير مزيدًا من الوقت لتحسين المنتج قبل إطلاقه. (آرم نيوز) 

 
