تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قرار مفاجئ.. سامسونغ تزيل ميزة فلاتر الفيديو من هواتف غالاكسي مع One UI 8.5

Lebanon 24
27-05-2026 | 02:12
A-
A+
قرار مفاجئ.. سامسونغ تزيل ميزة فلاتر الفيديو من هواتف غالاكسي مع One UI 8.5
قرار مفاجئ.. سامسونغ تزيل ميزة فلاتر الفيديو من هواتف غالاكسي مع One UI 8.5 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
Advertisement

أضافت شركة سامسونغ مجموعة من الميزات الجديدة والمحسّنة لأجهزة غالاكسي اللوحية والهواتف مع تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5، إلا أن التحديث تضمن أيضًا إزالة بعض الخصائص وتعديل طريقة الوصول إلى أخرى.

ومن أبرز التغييرات اختفاء ميزة فلاتر الفيديو، التي كانت متاحة سابقًا داخل تطبيق الكاميرا في إصدار One UI 8.0، بحسب موقع "SamMobile" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

ومع One UI 8.5، لم يعد خيار فلاتر الفيديو متاحًا أثناء تسجيل مقاطع بدقة Full HD (1080p) بمعدلي 30 و60 إطارًا في الثانية، وهو ما تم رصده على عدة أجهزة مثل galaxy s25 Ultra وGalaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Fold 7، بعدما كانت هذه الميزة تعمل بشكل طبيعي في الإصدار السابق.

وبدلًا من ذلك، أصبح المستخدمون مضطرين لتسجيل الفيديو أولًا، ثم تطبيق التعديلات لاحقًا عبر محرر الفيديو المدمج "Samsung studio" في One UI 8.5.

ويحتوي هذا المحرر على 13 فلترًا مدمجًا بشكل افتراضي، مع إمكانية تحميل 8 فلاتر إضافية من تطوير سامسونغ عبر متجر "غالاكسي ستور".

حتى الآن، لم تصدر سامسونغ أي توضيح رسمي بشأن سبب إزالة فلاتر الفيديو، فيما لم تُعد الميزة أيضًا في النسخة التجريبية من One UI 9.0، ما يرجّح أن القرار قد يكون نهائيًا، وسط تباين في ردود فعل المستخدمين تجاه هذا التغيير.

مواضيع ذات صلة
سامسونغ توسّع التجربة.. One UI 8.5 يصل إلى هواتف جديدة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ توسّع ميزة Galaxy Connect لتدعم أجهزة ويندوز 11
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لهواتف Galaxy.. "سامسونغ" تطلق ميزة جديدة طال انتظارها!
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار التكنولوجيا

galaxy s25

galaxy

studio

سامسون

سامسو

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-05-27
Lebanon24
03:33 | 2026-05-27
Lebanon24
03:01 | 2026-05-27
Lebanon24
00:57 | 2026-05-27
Lebanon24
23:45 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24