قرار مفاجئ.. سامسونغ تزيل ميزة فلاتر الفيديو من هواتف غالاكسي مع One UI 8.5

أضافت شركة مجموعة من الميزات الجديدة والمحسّنة لأجهزة غالاكسي اللوحية والهواتف مع تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5، إلا أن التحديث تضمن أيضًا إزالة بعض الخصائص وتعديل طريقة الوصول إلى أخرى.

ومن أبرز التغييرات اختفاء ميزة فلاتر الفيديو، التي كانت متاحة سابقًا داخل تطبيق الكاميرا في إصدار One UI 8.0، بحسب موقع "SamMobile" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

ومع One UI 8.5، لم يعد خيار فلاتر الفيديو متاحًا أثناء تسجيل مقاطع بدقة Full HD (1080p) بمعدلي 30 و60 إطارًا في الثانية، وهو ما تم رصده على عدة أجهزة مثل Ultra وGalaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Fold 7، بعدما كانت هذه الميزة تعمل بشكل طبيعي في الإصدار السابق.

وبدلًا من ذلك، أصبح المستخدمون مضطرين لتسجيل الفيديو أولًا، ثم تطبيق التعديلات لاحقًا عبر محرر الفيديو المدمج "Samsung " في One UI 8.5.

ويحتوي هذا المحرر على 13 فلترًا مدمجًا بشكل افتراضي، مع إمكانية تحميل 8 فلاتر إضافية من تطوير سامسونغ عبر متجر "غالاكسي ستور".

حتى الآن، لم تصدر سامسونغ أي توضيح رسمي بشأن سبب إزالة فلاتر الفيديو، فيما لم تُعد الميزة أيضًا في النسخة التجريبية من One UI 9.0، ما يرجّح أن القرار قد يكون نهائيًا، وسط تباين في ردود فعل المستخدمين تجاه هذا التغيير.