تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

Lebanon 24
27-05-2026 | 03:33
A-
A+
مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟
مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بما أنّ الهاتف أصبح من أساسيات حياتنا اليومية، فإنّ تعطل الشحن في لحظات غير متوقعة قد يتحوّل إلى مشكلة مزعجة فعلًا.

لكن كيف يمكن التحقق مما إذا كان منفذ شحن USB تالفًا؟ وهل السبب قد يكون مجرد غبار أو وبر متراكم داخل المنفذ، أم أنّ الأمر يتطلب صيانة احترافية؟

في البداية، يُنصح بإجراء فحص بصري سريع. إذا لاحظت وجود أطراف داخل المنفذ مكسورة أو منحنية، فهذا غالبًا دليل واضح على تلف المنفذ والحاجة إلى استبداله. كذلك، فإنّ انقطاع الشحن بشكل متكرر أو عدم ثباته قد يشير أيضًا إلى وجود خلل في المنفذ، وفقًا لتقرير لموقع "BGR" المتخصص في التكنولوجيا.

في المقابل، إذا لم تظهر هذه العلامات، فقد تكون المشكلة أبسط مما تبدو، وربما تتعلق بكابل الشحن أو الشاحن نفسه وليس الهاتف.

لماذا لا يشحن الهاتف؟

عادةً لا تظهر مشاكل منفذ USB فجأة، بل تسبقها مؤشرات تدريجية. من المفيد التذكّر: هل كان الشحن بطيئًا أحيانًا؟ هل كان الجهاز يسخن أثناء الشحن؟ هذه العلامات قد تساعد في تحديد مصدر المشكلة.

وباستخدام ضوء بسيط، يمكن تفقد داخل المنفذ. إذا كانت هناك دبابيس مثنية أو مكسورة، فالأفضل التوجه إلى فني مختص، لأن محاولة الإصلاح اليدوي قد تؤدي إلى ضرر أكبر.

وينطبق الأمر نفسه في حال وجود صدأ أو تآكل داخل التوصيلات، إذ يمكن أن يمنع ذلك مرور الكهرباء بشكل صحيح، وغالبًا ما يستدعي استبدال المنفذ بالكامل.

كما يُعدّ عدم ثبات منفذ الشحن علامة إضافية على وجود خلل، خاصة إذا كان الهاتف يبدأ بالشحن فقط عند تحريك الكابل أو تغيير زاويته. هذه الحالة أيضًا تحتاج إلى تدخل تقني.

أما إذا بدا المنفذ سليمًا، فمن الأفضل اختبار الكابل والشاحن على جهاز آخر. إذا لم يعمل أي منهما، فغالبًا المشكلة ليست في الهاتف.

يمكن أيضًا تجربة توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر عبر USB. إذا لم يحدث أي تفاعل، فقد يكون الكابل بحاجة إلى استبدال. أما إذا استجاب الهاتف، فالمشكلة قد تكون في رأس الشاحن.

هل يساعد تنظيف منفذ USB؟

إذا لم يتضح سبب المشكلة، يمكن تجربة تنظيف المنفذ، وهي خطوة بسيطة لكنها فعّالة في كثير من الحالات.

فالغبار والوبر يمكن أن يتراكما بسهولة داخل منفذ الشحن، ما يعيق الاتصال. لذلك، قد يساعد استخدام الهواء المضغوط في إزالة هذه الشوائب.

وفي حال عدم توفره، يمكن استخدام عود خشبي صغير بحذر شديد لإزالة الأوساخ، مع الانتباه لتجنب خدش أو إتلاف الدبابيس الداخلية.

إذا لم ينجح التنظيف، وبعد التأكد من سلامة الكابل والشاحن، يبقى الخيار الأفضل هو مراجعة فني مختص. وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون المشكلة في البطارية نفسها، وهي حالة تتطلب صيانة دقيقة ولا يُنصح بمحاولة إصلاحها بشكل فردي. (آرم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي يتهم واشنطن بـ"عمل حربي" وينذر: إيران تعرف كيف تُبطل القيود
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: نعرف كيف نتجاوز الحصار والدفاع عن مصالحنا ومقاومة الترهيب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24

بابيس

بيوتر

العلا

ابيس

سيات

ساسي

assi

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-05-27
Lebanon24
03:01 | 2026-05-27
Lebanon24
02:12 | 2026-05-27
Lebanon24
00:57 | 2026-05-27
Lebanon24
23:45 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24