مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

بما أنّ الهاتف أصبح من أساسيات حياتنا اليومية، فإنّ تعطل الشحن في لحظات غير متوقعة قد يتحوّل إلى مشكلة مزعجة فعلًا.

لكن كيف يمكن التحقق مما إذا كان منفذ شحن USB تالفًا؟ وهل السبب قد يكون مجرد غبار أو وبر متراكم داخل المنفذ، أم أنّ الأمر يتطلب صيانة احترافية؟

في البداية، يُنصح بإجراء فحص بصري سريع. إذا لاحظت وجود أطراف داخل المنفذ مكسورة أو منحنية، فهذا غالبًا دليل واضح على تلف المنفذ والحاجة إلى استبداله. كذلك، فإنّ انقطاع الشحن بشكل متكرر أو عدم ثباته قد يشير أيضًا إلى وجود خلل في المنفذ، وفقًا لتقرير لموقع "BGR" المتخصص في التكنولوجيا.

في المقابل، إذا لم تظهر هذه العلامات، فقد تكون المشكلة أبسط مما تبدو، وربما تتعلق بكابل الشحن أو الشاحن نفسه وليس الهاتف.

لماذا لا يشحن الهاتف؟

عادةً لا تظهر مشاكل منفذ USB فجأة، بل تسبقها مؤشرات تدريجية. من المفيد التذكّر: هل كان الشحن بطيئًا أحيانًا؟ هل كان الجهاز يسخن أثناء الشحن؟ هذه العلامات قد تساعد في تحديد مصدر المشكلة.

وباستخدام ضوء بسيط، يمكن تفقد داخل المنفذ. إذا كانت هناك دبابيس مثنية أو مكسورة، فالأفضل التوجه إلى فني مختص، لأن محاولة الإصلاح اليدوي قد تؤدي إلى ضرر أكبر.

وينطبق الأمر نفسه في حال وجود صدأ أو تآكل داخل التوصيلات، إذ يمكن أن يمنع ذلك مرور الكهرباء بشكل صحيح، وغالبًا ما يستدعي استبدال المنفذ بالكامل.

كما يُعدّ عدم ثبات منفذ الشحن علامة إضافية على وجود خلل، خاصة إذا كان الهاتف يبدأ بالشحن فقط عند تحريك الكابل أو تغيير زاويته. هذه الحالة أيضًا تحتاج إلى تدخل تقني.

أما إذا بدا المنفذ سليمًا، فمن الأفضل اختبار الكابل والشاحن على جهاز آخر. إذا لم يعمل أي منهما، فغالبًا المشكلة ليست في الهاتف.

يمكن أيضًا تجربة توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر عبر USB. إذا لم يحدث أي تفاعل، فقد يكون الكابل بحاجة إلى استبدال. أما إذا استجاب الهاتف، فالمشكلة قد تكون في رأس الشاحن.

هل يساعد تنظيف منفذ USB؟

إذا لم يتضح سبب المشكلة، يمكن تجربة تنظيف المنفذ، وهي خطوة بسيطة لكنها فعّالة في كثير من الحالات.

فالغبار والوبر يمكن أن يتراكما بسهولة داخل منفذ الشحن، ما يعيق الاتصال. لذلك، قد يساعد استخدام الهواء المضغوط في إزالة هذه الشوائب.

وفي حال عدم توفره، يمكن استخدام عود خشبي صغير بحذر شديد لإزالة الأوساخ، مع الانتباه لتجنب خدش أو إتلاف الدبابيس الداخلية.

إذا لم ينجح التنظيف، وبعد التأكد من سلامة الكابل والشاحن، يبقى الخيار الأفضل هو مراجعة فني مختص. وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون المشكلة في البطارية نفسها، وهي حالة تتطلب صيانة دقيقة ولا يُنصح بمحاولة إصلاحها بشكل فردي. (آرم نيوز)