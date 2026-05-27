في نهاية أيار... ظاهرة فلكية نادرة للغاية

Advertisement

ويُعرف القمر الثاني اصطلاحًا بـ"القمر الأزرق" (Blue Moon)، وهو توصيف شائع لا علاقة له بلون القمر الفعلي، بل يُستخدم للدلالة على اكتمالين قمريين داخل شهر تقويمي واحد.وتتكرر هذه الظاهرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبًا، نتيجة الفرق بين طول القمرية التي تبلغ نحو 29.5 يومًا، وطول الشهر الميلادي الذي يتراوح بين 30 و31 يومًا (باستثناء شباط). ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الفارق إلى تداخل التواريخ بحيث يحدث اكتمالان للقمر في شهر واحد أحيانًا.وفي هذه الحالة، يُطلق على الاكتمال الثاني اسم "القمر الأزرق"، والذي سيظهر أيضًا كـ"ميكرومون" (Micromoon) نظرًا لكونه أبعد قليلًا عن الأرض من المعتاد، ما يجعله يبدو أصغر حجمًا.ورغم الاسم، فإن ظهور القمر باللون الأزرق الحقيقي يُعد نادرًا جدًا، ولا يرتبط بالظاهرة التقويمية، بل قد يحدث فقط عند تشتت ضوء الشمس بفعل جسيمات في الغلاف الجوي، مثل الرماد البركاني أو دخان الحرائق الضخمة.أما أفضل وقت لرصد القمر فليس لحظة اكتماله الدقيقة فجر 31 أيار، بل مساء 30 أيار عند شروقه، حيث يبدو أكبر حجمًا ويميل إلى اللون البرتقالي نتيجة مرور ضوئه عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي. وينصح حينها باختيار أفق جنوبي شرقي مفتوح، مع ملاحظة ظهوره قريبًا من نجم "أنتاريس"، ألمع نجوم كوكبة .بين 25 و31 أيار، يواصل القمر مساره التدريجي في السماء:في 26 و27 أيار، يظهر كقمر أحدب بنسبة إضاءة تقارب 84% ثم 90%، متجهًا شرقًا عبر كوكبة مبتعدًا عن النجم الساطع "السماك الأعزل" (Spica).مساء 29 أيار، يقترب من الاكتمال بنسبة 98%، ويظهر "قلب العقرب" (Antares) أسفله بعد الغروب بنحو ساعتين.في 30 أيار، يكون المشهد الأفضل لرصد شروق "القمر الأزرق" قبل اكتماله الرسمي صباح 31 أيار.الزهرة والمشتري وكوكبةبالتوازي مع سطوع القمر، يبرز اقتراب تدريجي بين كوكبي الزهرة والمشتري في الأفق بعد الغروب؛ حيث يلمع الزهرة بوضوح بينما يظهر المشتري فوقه، مع تضاؤل المسافة بينهما يومًا بعد يوم وصولًا إلى اقترانهما في 9 حزيران.أما كوكبة الأسد، فتبدأ بالغياب التدريجي في الغرب بعد الغروب، لكن شكلها المميز الذي يشبه "المنجل" لا يزال واضحًا هذا الأسبوع، ما يجعلها من آخر الفرص لرصدها بوضوح قبل اختفائها في ضوء الشفق.مع بداية حزيران، تتواصل الفلكية:بين 1 و3 حزيران: يشرق القمر متأخرًا، ما يمنح سماء أكثر ظلمة.5 حزيران: يصل الزهرة إلى أعلى نقطة له في سماء المساء خلال العام.بين 9 و11 حزيران: اقتران قريب ومذهل بين الزهرة والمشتري.منتصف الشهر: ظهور "قمر جديد فائق" يُعد الأكبر لهذا العام.16 حزيران: ظهور عطارد لفترة قصيرة بعد الغروب عند بلوغه أقصى استطالة.