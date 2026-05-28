القمر الأزرق الاحد... ظاهرة فلكية نادرة تثير فضول العالم

يعود مصطلح "القمر الأزرق" إلى الواجهة في كل مرة تشهد السماء هذه الظاهرة الفلكية النادرة التي تستقطب اهتمام هواة والناس حول العالم، ليس فقط بسبب اسمها الغريب، بل أيضاً لما تحمله من رمزية وغموض ارتبطا بها عبر العقود.ورغم أن الاسم يوحي بأن القمر سيتحوّل إلى اللون الأزرق، إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً، إذ إن "القمر الأزرق" لا يرتبط بلون القمر بقدر ما يرتبط بتوقيت ظهوره. ويُطلق هذا المصطلح على البدر الثاني الذي يظهر خلال شهر ميلادي واحد، وهي ظاهرة لا تتكرر كثيراً، ما جعل منها حدثاً فلكياً استثنائياً.ويشرح علماء الفلك أن دورة القمر الكاملة تستغرق نحو 29.5 يوماً، ما يؤدي أحياناً إلى ظهور بدرين في الشهر نفسه، خصوصاً في الأشهر التي تتألف من 31 يوماً. وعندما يحدث ذلك، يُسمّى البدر الثاني "القمر الأزرق".أما في بعض الحالات النادرة جداً، فقد يظهر القمر بلون أزرق فعلي نتيجة عوامل طبيعية، أبرزها الحرائق الضخمة أو الانفجارات البركانية التي تطلق جزيئات دقيقة في الغلاف الجوي تعمل على تشتيت الضوء، ما يمنح القمر لوناً مائلاً إلى الأزرق. لكن هذه الظاهرة تبقى استثنائية ولا ترتبط بالتسمية الشائعة.ويحمل القمر الأزرق مكانة خاصة في الثقافات الشعبية والأساطير القديمة، حيث ارتبط بالتحولات والأحداث غير الاعتيادية، كما استُخدم التعبير الإنكليزي الشهير "Once in a Blue Moon" للدلالة على الأمور النادرة التي تحدث مرة كل فترة طويلة.وفي عصر ، تتحول هذه الظاهرة إلى حدث عالمي، إذ يتسابق المصورون وهواة الفلك يوم الاحد المقبل لالتقاط صور للقمر المكتمل ومشاركته عبر المنصات الرقمية، فيما تنظم بعض المراصد الفلكية نشاطات خاصة لمتابعة الحدث ورصده.