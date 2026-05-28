هكذا سيبدو أول آيفون قابل للطي

لم تكشف رسميًا بعد عن أي تفاصيل حول أول هاتف آيفون قابل للطي، لكن إحدى شركات تصنيع الإكسسوارات ربما تكون قدمت أحد أكثر التسريبات مصداقيةً حول آيفون القابل للطي المقبل.وبدأت شركة "iFunSmart"، المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف، بعرض أولى حافظات الحماية لهاتف آيفون القابل للطي القادم من "أبل"، مؤكدةً بذلك الشائعات حول تصميم الجهاز.

وعادةً ما تبدأ شركات تصنيع الأغطية في الإنتاج الضخم للإكسسوارات قبل الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة، بالاعتماد على نماذج أولية أو ملفات تصميم هندسية (CAD) مسربة لتحديد المقاسات الخاصة بالقوالب، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في .ورغم أن هذه التصاميم تبقى غير مؤكدة، فإنها أثبتت تاريخيًا دقتها الكبيرة حتى على مستوى المليمتر، لأن شركات الإكسسوارات لا تستطيع تحمّل طرح الهاتف في الأسواق دون توفر منتجات متوافقة معه.وكان المسرّب الشهير قد شارك في أبريل صورًا لنماذج أولية لهاتف آيفون القابل للطي، وهي من النوع الذي يُتداول عادةً بين مصنعي الأغطية الواقية كنموذج مرجعي.وبحسب القوائم التي رصدها موقع "iPhoneSoft" الفرنسي المتخصص في شركة أبل، تُظهر الأغطية تصميمًا خلفيًا بسيطًا يضم نتوءًا صغيرًا للكاميرا يحتوي على عدستين، إلى جانب هيكل نحيف وفتحة دائرية مخصصة لمغناطيسات شبيهة بتقنية MagSafe.وتقول "iFunSmart" إن الأغطية توفر حماية من السقوط بمعايير عسكرية، ومغناطيسات مدمجة من نوع N52، وطبقة نهائية شفافة غير لامعة، بالإضافة إلى حواف مرتفعة بمقدار 1.5 ملم حول الكاميرا و1 ملم حول الشاشة.