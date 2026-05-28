صور تكشف المظهر والقدرات المقبلة لـ "سيري" الجديد

واستندت هذه الصور إلى معلومات اطلعت عليها بلومبرغ، بالإضافة إلى مصادر مطلعة على خطط الشركة طلبت عدم هويتها لأن البرمجيات لم تُطرح للعامة بعد، بحسب تقرير للوكالة.ورفض متحدث باسم "أبل" التعليق، علمًا بأن الشركة تختبر عادةً عدة تصاميم للميزات داخليًا، وقد تختلف النسخة النهائية التي سيتم الإعلان عنها في يونيو.يبدو أن هذا الإطلاق سيكون لحظة محورية في استراتيجية "أبل" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في ظل سعيها للحاق بمنافسين مثل إيه آي، وغوغل، وسامسونغ إلكترونيكس.وقد طال انتظار هذه الخطوة، إذ كانت "أبل" قد استعرضت بعض هذه التقنيات لأول مرة في عام 2024، لكنها واجهت سلسلة من التأجيلات التي جعلتها تتأخر أكثر عن منافسيها وأثرت على سمعتها.ومن المتوقع طرح النسخة الجديدة من "سيري"، التي تُعد أكبر تحديث للمساعد منذ نحو 15 عامًا، للمستخدمين اعتبارًا من ايلول المقبل.وقد يكون هذا الإطلاق آخر إعلان رئيسي عن منتج جديد للرئيس التنفيذي تيم كوك قبل تسليم القيادة إلى جون تيرنوس، المسؤول المخضرم عن قسم الأجهزة في الشركة.كما سيساهم نجاح ميزات الجديدة أو فشلها في تحديد ردود فعل المستهلكين تجاه سلسلة آيفون 18 برو المرتقبة هذا الخريف، بالإضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي من "أبل".وستتضمن النسخة الجديدة من "سيري" الميزات المؤجلة التي أُعلن عنها في عام 2024، مثل القدرة على فهم البيانات الشخصية وتحليل المحتوى على الشاشة.لكن هذه الإمكانات ليست سوى جزء من موجة أوسع من التحسينات، تشمل نموذجًا جديدًا أُعيد بناؤه باستخدام ذكاء جيميناي الاصطناعي من " "، وبحثًا عبر الإنترنت مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم مُعاد تصميمها بالكامل.كما تعمل "أبل" على تطوير تطبيق مستقل ل"سيري" يهدف إلى منافسة "شات جي بي تي" ومساعدات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشكل مباشر.أعادت "أبل" تصميم "سيري" ليتناسب مع أجهزة آيفون الحديثة، حيث سيعمل كمساعد دائم الظهور داخل الـ"Dynamic Island"، لمساعدة المستخدمين على تنفيذ المهام عبر نظام التشغيل وداخل التطبيقات.وسيكون النظام قادرًا على الاستفادة من بيانات الإنترنت، والمعلومات الشخصية، وما يظهر على شاشة المستخدم لإنجاز المهام.وسيكون هناك طريقتان لتفعيل "سيري". الطريقة التقليدية، عبر قول "سيري" أو الضغط مطولًا على زر التشغيل في آيفون، ستؤدي إلى تشغيل رسوم متحركة جديدة ل"سيري" داخل الـ"Dynamic Island"، وهي العنصر ذو الشكل الكبسولي الذي قدمته "أبل" لأول مرة في عام 2022.وسيكون هذا الوضع مخصصًا بشكل أساسي للاستفسارات الصوتية وعمليات البحث.أما الطريقة الثانية فهي جديدة بالكامل، إذ تخطط "أبل" للسماح للمستخدمين بالسحب لأسفل من منتصف أعلى شاشة الآيفون في أي مكان داخل النظام لتشغيل واجهة جديدة باسم "Search or Ask" أي "ابحث أو اسأل".