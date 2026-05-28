تكنولوجيا وعلوم

صور تكشف المظهر والقدرات المقبلة لـ "سيري" الجديد

Lebanon 24
28-05-2026 | 16:00
صور تكشف المظهر والقدرات المقبلة لـ سيري الجديد
صور تكشف المظهر والقدرات المقبلة لـ سيري الجديد photos 0
من المقرر أن يصبح التحديث الشامل لمساعد أبل الصوتي "سيري"، الذي طال انتظاره، محور التحديثات البرمجية القادمة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وقدمت وكالة بلومبيرغ أول نظرة على شكل المساعد الرقمي الجديد.
وتُظهر الرسومات التي أعدّتها "بلومبرغ" واجهة "سيري" الجديدة، وتطبيقًا جديدًا بأسلوب روبوتات الدردشة، إلى جانب تغييرات رئيسية أخرى في نظام iOS 27 تعتزم شركة أبل الكشف عنها خلال مؤتمرها العالمي للمطورين "WWDC" في 8 حزيران.
واستندت هذه الصور إلى معلومات اطلعت عليها بلومبرغ، بالإضافة إلى مصادر مطلعة على خطط الشركة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن البرمجيات لم تُطرح للعامة بعد، بحسب تقرير للوكالة.

ورفض متحدث باسم "أبل" التعليق، علمًا بأن الشركة تختبر عادةً عدة تصاميم للميزات داخليًا، وقد تختلف النسخة النهائية التي سيتم الإعلان عنها في يونيو.

"أبل" وتحديث "سيري"
يبدو أن هذا الإطلاق سيكون لحظة محورية في استراتيجية "أبل" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في ظل سعيها للحاق بمنافسين مثل أوبن إيه آي، وغوغل، وسامسونغ إلكترونيكس.

وقد طال انتظار هذه الخطوة، إذ كانت "أبل" قد استعرضت بعض هذه التقنيات لأول مرة في عام 2024، لكنها واجهت سلسلة من التأجيلات التي جعلتها تتأخر أكثر عن منافسيها وأثرت على سمعتها.

ومن المتوقع طرح النسخة الجديدة من "سيري"، التي تُعد أكبر تحديث للمساعد منذ نحو 15 عامًا، للمستخدمين اعتبارًا من ايلول المقبل.

وقد يكون هذا الإطلاق آخر إعلان رئيسي عن منتج جديد للرئيس التنفيذي تيم كوك قبل تسليم القيادة إلى جون تيرنوس، المسؤول المخضرم عن قسم الأجهزة في الشركة.

كما سيساهم نجاح ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أو فشلها في تحديد ردود فعل المستهلكين تجاه سلسلة آيفون 18 برو المرتقبة هذا الخريف، بالإضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي من "أبل".

وستتضمن النسخة الجديدة من "سيري" الميزات المؤجلة التي أُعلن عنها في عام 2024، مثل القدرة على فهم البيانات الشخصية وتحليل المحتوى الظاهر على الشاشة.

لكن هذه الإمكانات ليست سوى جزء من موجة أوسع من التحسينات، تشمل نموذجًا جديدًا أُعيد بناؤه باستخدام ذكاء جيميناي الاصطناعي من "غوغل"، وبحثًا عبر الإنترنت مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم مُعاد تصميمها بالكامل.

كما تعمل "أبل" على تطوير تطبيق مستقل ل"سيري" يهدف إلى منافسة "شات جي بي تي" ومساعدات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشكل مباشر.

نظرة على "سيري" الجديد
أعادت "أبل" تصميم "سيري" ليتناسب مع أجهزة آيفون الحديثة، حيث سيعمل كمساعد دائم الظهور داخل الـ"Dynamic Island"، لمساعدة المستخدمين على تنفيذ المهام عبر نظام التشغيل وداخل التطبيقات.

وسيكون النظام قادرًا على الاستفادة من بيانات الإنترنت، والمعلومات الشخصية، وما يظهر على شاشة المستخدم لإنجاز المهام.

وسيكون هناك طريقتان لتفعيل "سيري". الطريقة التقليدية، عبر قول "سيري" أو الضغط مطولًا على زر التشغيل في آيفون، ستؤدي إلى تشغيل رسوم متحركة جديدة ل"سيري" داخل الـ"Dynamic Island"، وهي العنصر ذو الشكل الكبسولي الذي قدمته "أبل" لأول مرة في عام 2022.

وسيكون هذا الوضع مخصصًا بشكل أساسي للاستفسارات الصوتية وعمليات البحث.

أما الطريقة الثانية فهي جديدة بالكامل، إذ تخطط "أبل" للسماح للمستخدمين بالسحب لأسفل من منتصف أعلى شاشة الآيفون في أي مكان داخل النظام لتشغيل واجهة جديدة باسم "Search or Ask" أي "ابحث أو اسأل".
