مايكروسوفت تطوّر قائمة Start في ويندوز 11 بتحديثات جديدة

تعمل شركة على طرح من التحسينات على قائمة Start في نظام التشغيل 11، ضمن جهودها المستمرة لتطوير واجهة الاستخدام وجعلها أكثر مرونة وتخصيصًا.وتشير تقارير تقنية حديثة إلى أن التحديثات ستشمل أربعة تغييرات رئيسية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل القيود الحالية في التصميم.من أبرز التغييرات المنتظرة منح المستخدمين قدرة أكبر على مكونات قائمة Start.بدلًا من التصميم الثابت الحالي، ستتيح مايكروسوفت خيار إظهار أو إخفاء أقسام كاملة داخل القائمة.وسيتمكن المستخدم من تعطيل أو تفعيل قسم التطبيقات المثبتة وقسم التوصيات الذي يعرض الملفات والتطبيقات الأخيرة وقائمة جميع التطبيقات.وهذا التغيير يُعد خطوة مهمة نحو تخصيص تجربة الاستخدام بشكل أكبر، خاصة للمستخدمين الذين يفضّلون واجهة أبسط وأقل ازدحامًا.تغيير حجم القائمةسيضيف التحديث القادم أيضًا إمكانات جديدة للتحكم في حجم قائمة Start، حيث ستوفر مايكروسوفت إعدادات مسبقة تتيح اختيار أحجام مختلفة مثل صغير أو كبير.ورغم هذه المرونة، لن يكون من الممكن تغيير الحجم بحرية تامة، وهو ما يعني أن التحكم سيبقى ضمن حدود مسبقة من الشركة.تحسينات على الخصوصيةضمن التحديثات الجديدة، ستضيف مايكروسوفت خيارات متعلقة بالخصوصية داخل قائمة Start. وسيتمكن المستخدم من إخفاء معلومات حسابه مثل الاسم وصورة الملف الشخصي.وتستهدف هذه الميزة بشكل خاص المستخدمين في بيئات العمل أو الدراسة، أو أولئك الذين يشاركون شاشاتهم بشكل متكرر، حيث تساعد على تقليل عرض المعلومات الشخصية على الواجهة.تنظيم أفضل للتوصياتستعمل مايكروسوفت على إعادة تنظيم قسم التوصيات داخل قائمة Start، بحيث يتم فصل المحتوى بشكل أكثر وضوحًا.وسيتم التفريق بين الملفات الأخيرة والتطبيقات المقترحة ومحتوى النظام أو الاقتراحات العامة.والهدف من هذا التغيير هو تقليل التشويش الذي يسببه خلط أنواع مختلفة من المحتوى داخل القسم نفسه، وجعل التجربة أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام.عكس هذه التحديثات توجه مايكروسوفت نحو جعل ويندوز 11 أكثر مرونة وقابلية للتخصيص، بعد انتقادات من المستخدمين لصرامة تصميم قائمة Start مقارنة بالإصدارات السابقة.ومن المتوقع أن تصل هذه التغييرات في تحديثات مستقبلية للنظام خلال الفترة المقبلة. (ارم نيوز)