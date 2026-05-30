تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبي الألعاب.. OneXPlayer تعلن عن منصاتها المحمولة الجديدة

Lebanon 24
30-05-2026 | 10:14
A-
A+
لمحبي الألعاب.. OneXPlayer تعلن عن منصاتها المحمولة الجديدة
لمحبي الألعاب.. OneXPlayer تعلن عن منصاتها المحمولة الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة OneXPlayer عن منصتين محمولتين جديدتين تقدمان أداء مميزا لمحمي ألعاب الفيديو الإلكترونية.
 
وتعد OneXPlayer 3 أول منصة ألعاب محمولة من الشركة مزودة بمعالج Intel Arc G3 Extreme الجديد، وتتميز بشاشة OLED بمقاس 8.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ودعم تقنية VRR وHDR.
Advertisement

يحتوي الجهاز على بطارية 85 واط/ساعة، ووحدات تحكم قابلة للفصل، وعصي تحكم تناظرية بتقنية Hall-effect، وأزرار خلفية، ومنافذ USB 4 وUSB-A، ودعم لمحركات أقراص التخزين SSD الصغيرة، ومنفذ لشرائح الذاكرة microSD، ومنفذ صوت 3.5 ملم للسماعات.
 
أما منصة OneXPlayer X2 Mini Pro فتعتمد على معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo بـ 16 نواة Zen 5، و40 وحدة معالجة رسومية مدمجة مبنية على معمارية RDNA 3.5، ووحدة معالجة عصبية XDNA 2 مدمجة بأداء 50 تيرابايت في الثانية، ويبلغ الأداء الإجمالي للجهاز في عمليات الذكاء الاصطناعي Int8 حوالي 126 تيرابايت في الثانية.
 
وجهّزت هذه المنصة بشاشة OLED بمقاس 8.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز ودعم معدل التحديث المتغير (VRR)، وحصلت على نظام تبريد خارجي Frost Bay يضمن استقرارا في الأداء أثناء التشغيل المطول للألعاب، كما جهّزت ببطارية قابلة للاستبدال.

يدعم كلا الجهازين لوحات مفاتيح مغناطيسية بإضاءة خلفية اختيارية ووحدات تحكم قابلة للفصل، وتتميز OneXPlayer X2 Mini Pro بأزرار تحكم قابلة للتعديل ولوحات D-pad قابلة للاستبدال. أما OneXPlayer 3، فصممت كجهاز ألعاب مزود ببطارية مدمجة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لمحبي الألعاب.. Lenovo تُطلق أفضل حاسوب لوحي جديد
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة من "مايكروسوفت" لمحبي الألعاب.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي الريال.. إليكم هذا الخبر عن كروس
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهزة بسماعات لاسلكية.. هواوي تعلن عن ساعتها الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

تعلن عن

شركة م

روسيا

جمالي

تيرا

هرتز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30
Lebanon24
14:00 | 2026-05-30
Lebanon24
09:00 | 2026-05-30
Lebanon24
07:44 | 2026-05-30
Lebanon24
04:00 | 2026-05-30
Lebanon24
01:00 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24