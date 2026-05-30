لمحبي الألعاب.. OneXPlayer تعلن عن منصاتها المحمولة الجديدة

أعلنت شركة OneXPlayer عن منصتين محمولتين جديدتين تقدمان أداء مميزا لمحمي ألعاب الفيديو الإلكترونية.



وتعد OneXPlayer 3 أول منصة ألعاب محمولة من الشركة مزودة بمعالج Intel Arc G3 Extreme الجديد، وتتميز بشاشة OLED بمقاس 8.8 بوصة بمعدل تحديث 144 ، ودعم تقنية VRR وHDR.يحتوي الجهاز على بطارية 85 واط/ساعة، ووحدات تحكم قابلة للفصل، وعصي تحكم تناظرية بتقنية Hall-effect، وأزرار خلفية، ومنافذ USB 4 وUSB-A، ودعم لمحركات أقراص التخزين SSD الصغيرة، ومنفذ لشرائح الذاكرة microSD، ومنفذ صوت 3.5 ملم للسماعات.

أما منصة OneXPlayer X2 Mini Pro فتعتمد على معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo بـ 16 نواة Zen 5، و40 وحدة معالجة رسومية مدمجة مبنية على معمارية RDNA 3.5، ووحدة معالجة عصبية XDNA 2 مدمجة بأداء 50 تيرابايت في الثانية، ويبلغ الأداء الإجمالي للجهاز في عمليات Int8 حوالي 126 تيرابايت في الثانية.

وجهّزت هذه المنصة بشاشة OLED بمقاس 8.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز ودعم معدل التحديث المتغير (VRR)، وحصلت على نظام تبريد خارجي Frost Bay يضمن استقرارا في الأداء أثناء التشغيل المطول للألعاب، كما جهّزت ببطارية قابلة للاستبدال.



يدعم كلا الجهازين لوحات مفاتيح مغناطيسية بإضاءة خلفية اختيارية ووحدات تحكم قابلة للفصل، وتتميز OneXPlayer X2 Mini Pro بأزرار تحكم قابلة للتعديل ولوحات D-pad قابلة للاستبدال. أما OneXPlayer 3، فصممت كجهاز ألعاب مزود ببطارية مدمجة. (روسيا اليوم)