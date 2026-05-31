من ضعف الاتصال إلى البطارية.. أعطال متكررة في ساعة أبل وطرق إصلاحها

رغم أن ساعة أبل تُعد من أبرز الساعات الذكية من حيث الأداء والميزات، فإن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلات شائعة، مثل: ضعف الاتصال أو استنزاف البطارية أو أخطاء التحديث، وهي أعطال يمكن غالبًا التعامل معها بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى دعم تقني معقد.وتُعد ساعة أبل من أكثر الأجهزة القابلة للارتداء انتشارًا بين مستخدمي آيفون، بفضل ميزاتها المتقدمة في تتبع الصحة واللياقة البدنية واستقبال الإشعارات. ومع ذلك، فإنها مثل أي جهاز إلكتروني قد تواجه بعض الأعطال التقنية التي تتكرر لدى المستخدمين بين الحين والآخر.وغالبًا ما يمكن حل هذه المشكلات عبر إجراءات أساسية مثل إعادة التشغيل أو تحديث النظام أو إعادة ضبط الإعدادات؛ ما يجعل التعامل معها ممكنًا دون الحاجة إلى تدخل فني متخصص في معظم الحالات.مشاكل الاتصالمن أكثر المشاكل شيوعًا هي صعوبة اقتران ساعة أبل مع هاتف آيفون أو فقدان الاتصال بينهما، حيث قد يلاحظ المستخدم عدم قدرة الساعة على الاتصال أو ظهور أخطاء أثناء عملية الاقتران.وغالبًا ما يكون السبب بسيطًا، مثل: تعطيل بلوتوث أو واي فاي، أو وجود خلل مؤقت في النظام.وفي هذه الحالة، يُنصح بإعادة تشغيل الجهازين أو إعادة عملية الاقتران من جديد، وهو حل فعّال في معظم الحالات.استنزاف البطارية بسرعةتُعد مشكلة نفاد البطارية بشكل أسرع من المعتاد من أبرز الشكاوى أيضًا. ويعود ذلك لعدة أسباب، منها تشغيل خاصية الشاشة الدائمة Always-On Display، أو استخدام التطبيقات الرياضية بكثرة، أو حتى تدهور البطارية .كما أن تشغيل الساعة دون وجود هاتف آيفون بالقرب منها قد يزيد استهلاك الطاقة، إذ تحاول الساعة الاعتماد على الاتصال الخلوي أو البحث عن شبكة بشكل مستمر.تتبع النشاط واللياقةأبلغ بعض المستخدمين عن عدم الدقة في تتبع التمارين أو قياس معدل ضربات القلب أثناء النشاط الرياضي. وغالبًا ما يكون السبب مرتبطًا بطريقة ارتداء الساعة أو عدم ثباتها على المعصم.وينصح الخبراء بارتداء الساعة بشكل محكم على المعصم وتنظيف المستشعرات بشكل منتظم لضمان دقة البيانات.مشاكل إدخال رمز المرورفي حال نسيان رمز المرور، لا توجد طريقة مباشرة لاستعادته. فالحل الوحيد هو إعادة ضبط الساعة بالكامل وإعدادها من جديد، وهو إجراء قد يؤدي إلى فقدان بعض البيانات إذا لم تكن محفوظة على iCloud.مشكلة التحديثاتقد يواجه المستخدمون أيضًا صعوبة في تحديث نظام watchOS، وغالبًا ما يكون السبب ضعف الاتصال أو نقص المساحة التخزينية أو انخفاض مستوى البطارية أثناء التحديث.لكن رغم هذه المشكلات، تبقى ساعة أبل جهازًا متقدمًا وموثوقًا نسبيًّا، إذ يمكن حل معظم الأعطال الشائعة بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى صيانة معقدة؛ ما يجعلها خيارًا مفضلًا لملايين المستخدمين حول العالم.