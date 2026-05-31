|
تكنولوجيا وعلوم

ميزة خفية في خرائط غوغل تتيح العودة بالزمن إلى صور تعود لعام 2007

Lebanon 24
31-05-2026 | 10:06
ميزة خفية في خرائط غوغل تتيح العودة بالزمن إلى صور تعود لعام 2007
كشفت تقارير تقنية حديثة عن ميزة قد لا يعرفها كثير من مستخدمي خرائط غوغل، تتيح العودة إلى صور قديمة للشوارع والأحياء والمواقع المختلفة عبر خدمة "ستريت فيو - Street View"؛ ما يمنح المستخدمين فرصة فريدة لاستكشاف كيف كانت الأماكن قبل سنوات طويلة. 
وتسمح هذه الخاصية بالاطلاع على صور تعود إلى عام 2007 في بعض المواقع التي بدأت غوغل بتوثيقها مبكرًا.

وتعتمد الميزة على الأرشيف الضخم الذي جمعته سيارات "ستريت فيو" التابعة لغوغل خلال رحلاتها حول العالم، حيث تم حفظ صور متتابعة للمواقع نفسها على مدار السنوات؛ ما أتاح إنشاء سجل بصري يوثق التغيرات العمرانية والاجتماعية في العديد من المدن والمناطق.
صور تاريخية
يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخاصية عبر نسخة الويب من خرائط غوغل، من خلال البحث عن موقع معين ثم سحب أيقونة الرجل الأصفر المعروفة باسم Pegman إلى أحد الشوارع المظللة بالأزرق للدخول إلى وضع "ستريت فيو". 

بعد ذلك يظهر خيار عرض المزيد من التواريخ، الذي يتيح استعراض الصور المتاحة للموقع نفسه عبر سنوات مختلفة. كما تتوفر الميزة على تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"iOS"، إذ يمكن الضغط مطولًا على موقع محدد ثم فتح "ستريت فيو" واختيار التاريخ المعروض للوصول إلى الصور الأقدم إن كانت متاحة.

تحولات عمرانية واجتماعية
تتيح الخاصية للمستخدمين مشاهدة التغيرات التي طرأت على الأحياء السكنية والمحال التجارية والمعالم الشهيرة مع مرور الزمن. ففي بعض المناطق يمكن متابعة مراحل بناء مبانٍ جديدة أو إزالة منشآت قديمة، بينما تكشف الصور في أماكن أخرى تغير أنماط السيارات والملابس والحياة اليومية عبر السنوات.

ويؤكد خبراء أن عدد الصور والفترات الزمنية المتاحة يختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لعدد المرات التي زارت فيها سيارات غوغل تلك المواقع، إذ تتمتع المدن الكبرى عادة بأرشيف أكثر ثراءً مقارنة بالمناطق الريفية أو النائية.

لا تقتصر أهمية الميزة على الترفيه أو الحنين إلى الماضي، بل يمكن أن تكون أداة مفيدة للباحثين والمهتمين بالتخطيط العمراني وتوثيق التغيرات البيئية والاجتماعية.

كما يستخدمها البعض لاستعادة ذكريات شخصية مرتبطة بمنازل أو أحياء سابقة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. 

وتُعد هذه الخاصية مثالًا على كيفية توظيف البيانات الرقمية الضخمة في توثيق التحولات التي يشهدها العالم، لتمنح المستخدمين فرصة فريدة لمقارنة الحاضر بالماضي واستكشاف تاريخ الأماكن من أمام شاشاتهم.

 
