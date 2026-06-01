بعد النظارات الذكية.. "ميتا" تُحضّر قلادة ذكاء اصطناعي

وبحسب تقرير لموقع The Information، تستعد ميتا لاختبار قلادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تعمل هذه القلادة بطريقة مشابهة لجهاز Limitless AI Pendant، الذي طُرح عام 2024، خصوصاً أن ميتا استحوذت على شركة Limitless في نهاية العام الماضي.وتقوم فكرة هذا النوع من الأجهزة على تسجيل الصوت ومعالجته، مع إمكان الرد على استفسارات المستخدم عبر محادثة مدمج. ورغم أن التفاصيل لا تزال محدودة، فإن السنوات الأخيرة شهدت ظهور عدد من الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدَّم بوصفها مرافقاً دائماً للمستخدم، يمكنه تلخيص الاجتماعات، أو تذكيره بالمواعيد، أو مساعدته في معرفة الوقت المناسب للحاق بقطار العودة.ولا تبدو ميتا وحدها في هذا الاتجاه، إذ يُتوقع أن تعمل شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على أجهزة مشابهة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يفتح باباً جديداً من المنافسة في سوق الأجهزة الشخصية الذكية.أما في ملف النظارات الذكية، فيشير التقرير إلى أن ميتا تعمل على عدة نماذج جديدة، مع خطة محتملة لتوسيع شراكاتها مع علامات أخرى إلى جانب Ray-Ban، التي تتعاون معها حالياً. ومن المنتظر أن تعتمد هذه النظارات على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا لتوفير قدرات أكثر تطوراً.ويتحدث التقرير أيضاً عن مشروع داخل الشركة يحمل اسم Wearables for Work، يهدف إلى تعزيز الاشتراكات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لميتا، بما في ذلك وكيل ذكي لم يُطرح بعد يحمل اسم Hatch. وتسعى الشركة، بحسب النص، إلى بيع 10 ملايين نظارة ذكية في النصف الثاني من عام 2026، عبر التوسع في أسواق ودول إضافية.وتعزز وثائق تنظيمية حديثة هذه التوقعات، إذ رصد موقع تسجيل ميتا عدداً من النظارات الذكية الجديدة لدى الفدرالية في ، وهي خطوة ضرورية قبل طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق. واللافت أن هذه الوثائق قُدمت باسم ميتا مباشرة، وهو أمر لم يكن شائعاً في كثير من أجهزتها القابلة للارتداء السابقة.وقد يشير ذلك إلى دخول شريك جديد في تصنيع الأجهزة، بما ينسجم مع ما ورد في تقرير The Information، إلا أن التأكيد الرسمي لم يصدر بعد. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تدخل شركات أخرى سوق النظارات الذكية قريباً، بينها آبل المحتملة.وبذلك، تبدو ميتا ماضية في تحويل الذكاء الاصطناعي من خدمة داخل التطبيقات إلى أجهزة ترافق المستخدم في حياته اليومية، سواء عبر نظارات ذكية أو قلادة قادرة على الاستماع والمعالجة والمساعدة الفورية. (tech radar)