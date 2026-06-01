Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

ساعة "غوغل" الغارقة.. غواص يعثر على "Pixel Watch 5" قبل إطلاقها

01-06-2026 | 04:28
ساعة غوغل الغارقة.. غواص يعثر على Pixel Watch 5 قبل إطلاقها
لا تتسرّب الأجهزة التقنية غير المطروحة عادة بهذه الطريقة. ففي معظم الأحيان، تظهر المنتجات قبل إطلاقها عبر صور ضبابية أو تصاميم مسرّبة، لكن قصة ساعة Pixel Watch 5 تبدو أكثر غرابة، بعدما عُثر على نموذج غير معلن منها تحت الماء قرب جزيرة سان مارتن.

وبحسب موقع android Police، فإن غواصاً عثر على ساعة ذكية يُعتقد أنها Pixel Watch 5 خلال رحلة غوص، في حادثة تعيد إلى الأذهان تسريبات غير مألوفة شهدها عالم التكنولوجيا سابقاً، أبرزها ظهور iphone 4 قبل إطلاقه بعدما نسيه أحد مهندسي آبل في حانة.
ومن الجهة الأمامية، يصعب التمييز بين الساعة التي عُثر عليها وبين Pixel Watch 4 الحالية، لكن العلامات الموجودة على الجهة الخلفية تُظهر بوضوح اسم Pixel Watch 5، ما يعزز احتمال أنها نسخة غير مطروحة بعد من ساعة غوغل المقبلة.

ولم تكن بطارية الساعة قادرة على تشغيل الجهاز بشكل كامل، لكنها احتفظت بقدر محدود من الطاقة يسمح لها بإظهار الوقت لفترة قصيرة.

ووفق التقرير، قال راندي بيتشفورد إنه تواصل بالفعل مع مالك الساعة ورتّب لإعادتها إليه. ويرجّح أن يكون أحد موظفي غوغل قد ارتدى الساعة غير المعلنة أثناء الغوص خلال عطلة، قبل أن يفقدها في البحر ويعتقد أنها اختفت نهائياً، إلى أن عثر عليها غواص آخر لاحقاً.

ورغم غرابة القصة، تبدو النسخة المسرّبة من Pixel Watch 5 متقدمة ومكتملة إلى حد كبير مقارنة بما يُتوقع عادة من النماذج الأولية. وإذا التزمت غوغل بالجدول الزمني نفسه الذي اتبعته العام الماضي، فمن المتوقع أن تكشف عن الساعة الجديدة في منتصف آب، ما يجعل ظهور نموذج بهذه الجاهزية قبل أكثر من شهرين على الإطلاق أمراً لافتاً.

وتشير تقارير إلى أن Pixel Watch 5 قد تحصل على ترقيات داخلية كبيرة، أبرزها الانتقال إلى شريحة Tensor من تطوير غوغل، مع اعتماد أنوية أحدث من نوع Cortex-A78 وA55 مبنية على تقنية تصنيع 3 نانومتر من TSMC.

ومن شأن هذه التحسينات أن تمنح الساعة قفزة واضحة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، والأهم أنها قد تفتح الباب أمام غوغل لتقديم مزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي في الجيل الخامس من ساعتها الذكية.
