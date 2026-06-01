جهاز "تابلت" قابل للطي ينطلق قريبًا

تشهد سوق الأجهزة الذكية تطورًا متسارعًا مع اقتراب ظهور فئة جديدة من الأجهزة، تتمثل في الأجهزة اللوحية القابلة للطي، في ابتكار قد يعيد رسم طريقة استخدام الحواسيب اللوحية كما نعرفها اليوم.وبحسب تقارير تقنية حديثة، فإن أول جهاز تابلت قابل للطي قد يتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركات الكبرى نحو توسيع مفهوم الشاشات المرنة والأجهزة متعددة الاستخدام.وتشير تسريبات تقنية إلى أن تُعد من أبرز المرشحين لدخول هذا المجال، مستفيدة من خبرتها السابقة في الأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك هاتفها ثلاثي الطي Huawei Mate XT، ما يعزز موقعها في سباق الابتكار داخل هذا القطاع.ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تطوير أجهزة تجمع بين حجم الشاشة الكبير وسهولة الحمل، بما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام أكثر مرونة.كما يُتوقع أن يفتح هذا النوع من الأجهزة الباب أمام جيل جديد من الحواسيب اللوحية، يجمع بين وظائف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في تصميم واحد قابل للطي، ما قد يغير معايير المنافسة في سوق الإلكترونيات المحمولة.وفي حال نجاح هذه الفئة من الأجهزة، فإنها قد تشكل نقطة تحول في صناعة التابلت، وتدفع المزيد من الشركات إلى الاستثمار في تقنيات الشاشات المرنة خلال السنوات المقبلة. (إرم نيوز)