|
احذر هذا الخطأ الشائع عند الشحن.. ينهي عمر البطارية الافتراضي فوراً

01-06-2026 | 10:52
احذر هذا الخطأ الشائع عند الشحن.. ينهي عمر البطارية الافتراضي فوراً
تعد بطاريات "الليثيوم أيون" العصب المشغل لمعظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، إلا أن عمرها الافتراضي يتأثر بشدة بسلوكيات الاستخدام اليومية التي قد تؤدي إلى تدميرها وتقليص كفاءتها بشكل متسارع.
وتتمثل أبرز الأخطاء الشائعة في ترك الجهاز موصولاً بالشاحن طوال الليل بعد وصوله لنسبة 100%، مما يولد حرارة زائدة تسرع تدهور الخلايا الداخلية.
 
كما يشكل الاعتماد على الشواحن والمقابس المقلدة خطراً كبيراً لافتقارها إلى معايير الأمان والتيارات المستقرة. ويحذر الخبراء من ترك البطارية لتفرغ تماماً حتى نسبة 0% لما يسببه ذلك من ضغط كيميائي هائل على خلايا الليثيوم.
 
ويعد تعريض الأجهزة لدرجات حرارة مرتفعة، مثل تركها تحت أشعة الشمس، سبباً رئيساً في حدوث تلف كيميائي غير قابل للإصلاح. ومن الممارسات الضارة أيضاً شحن الجهاز أثناء الاستخدام المكثف، كالألعاب الثقيلة، مما يرفع الحرارة بشكل مزدوج ويضاعف الضغط على البطارية.
 
وأخيراً، يؤدي تجاهل تحديثات النظام إلى حرمان البطارية من تحسينات برمجية هامة مخصصة لإدارة الطاقة وحمايتها.
