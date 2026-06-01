الجانب المظلم لـ "آبل".. 5 حقائق صادمة قد تبعدك عن شراء الـ "آيفون"!

تسعى شركة "آبل" دائماً لتقديم أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إلا أن هناك 5 حقائق "مزعجة" قد تدفع المستخدمين لإعادة التفكير قبل اتخاذ قرار الشراء.



وتتمثل هذه الحقائق في التكلفة المرتفعة لقطع الغيار والصيانة الرسمية، واحتكار الشركة لمنظومة التطبيقات والخدمات (المنظومة المغلقة) مما يحد من حرية المستخدم مقارنة بالأنظمة المنافسة.

كما تبرز مشكلة تقليل عمر البطارية تدريجياً مع التحديثات المستمرة لنظام التشغيل، بالإضافة إلى إجبار المستخدمين على شراء ملحقات إضافية منفصلة مثل الشواحن والسماعات التي تم استبعادها من علب الأجهزة القياسية.

تفرض "آبل" قيوداً صارمة على ترقية مساحات التخزين الداخلية بعد الشراء، مما يرغم العميل على دفع مبالغ طائلة مسبقاً للحصول على سعات أعلى.