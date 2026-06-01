"سامسونج" ترفع الدعم عن طرازات شهيرة.. هل هاتفك ضمن القائمة السوداء؟

كشفت تقارير تقنية حديثة عن قائمة هواتف " جالاكسي" التي ستخرج من دورة دعم التحديثات الرئيسية، ولن تتلقى واجهة "One UI 8.5" .

ويأتي هذا الاستبعاد نتيجة انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لدعم البرمجيات لهذه الطرازات، حيث تركز الشركة الجنوبية جهودها البرمجية على الأجيال الأحدث لضمان استقرار الأداء مع الميزات المتقدمة.



وتشمل القائمة مجموعة من الأجهزة التي كانت تحظى بشعبية واسعة، بما في ذلك طرازات قديمة من فئتي (S) و (A)، بالإضافة إلى بعض الأجهزة القابلة للطي من الإصدارات الأولى.

ورغم حرمان هذه الهواتف من الواجهة الجديدة وميزاتها الابتكارية، أكدت المصادر أن الشركة قد تستمر في تقديم تحديثات أمنية دورية لبعض هذه الطرازات لفترة محدودة لضمان حماية بيانات المستخدمين.

وينصح الخبراء مالكي هذه الأجهزة بالتفكير في الترقية إلى الإصدارات الأحدث للاستفادة من تحسينات الأمان والذكاء الاصطناعي التي ستوفرها التحديثات القادمة.