ميزة "خفية" من ميتا.. شاهد "ستوري" إنستغرام دون علم أحد

كشفت شركة "ميتا" عن ميزة جديدة مدفوعة أثارت جدلاً واسعاً بين مستخدمي منصتي "إنستغرام" و" "، تتيح للمشتركين مشاهدة "القصص" (Stories) بشكل خفي تماماً دون ظهور أسمائهم في قائمة المشاهدين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اشتراكات "ميتا فيريدفايت" (Meta Verified) لتعزيز الخصوصية للمشتركين، إلا أنها قوبلت بانتقادات تتعلق بانتهاك مبدأ الشفافية والتفاعل الذي قامت عليه هذه المنصات.



وأوضحت التقارير أن الميزة ستكون متاحة اختيارياً للمشتركين في الخدمة الشهرية، مما يمنحهم القدرة على متابعة المحتوى دون ترك أي أثر رقمي خلفهم.

وبينما يراها البعض وسيلة لحماية الخصوصية من التطفل، يحذر خبراء السلوك الرقمي من أن تحويل "المشاهدة الخفية" إلى خدمة مدفوعة قد يشجع على ممارسات "التلصص الرقمي" ويخلق فجوة في الثقة بين صناع المحتوى ومتابعيهم.