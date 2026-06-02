تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2026 | 00:52
A-
A+
غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل
غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة تحمل اسم "Gemini Intelligence" ضمن نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحويل الهواتف الذكية من مجرد أدوات تشغيل تطبيقات إلى مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ المهام بشكل تلقائي اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وتعتمد الميزة الجديدة على دمج تقنيات Gemini بشكل أعمق داخل النظام، ما يسمح للهاتف بفهم ما يظهر على الشاشة والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام متعددة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بين التطبيقات.

وقالت غوغل إن "Gemini Intelligence" ستكون قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستخدام أوامر بسيطة باللغة الطبيعية، مثل حجز رحلة، أو طلب الطعام، أو إنشاء قائمة تسوق تلقائيًا اعتمادًا على الملاحظات أو الصور الموجودة على الهاتف.

كما سيتمكن المستخدم من مشاركة لقطة شاشة مع "Gemini" ليقوم بتحويل محتواها إلى إجراءات عملية مباشرة.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد تم تطويره للعمل بسلاسة مع تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك تطبيقات النقل والتوصيل والخدمات اليومية، مع التركيز على تقليل الخطوات اليدوية المطلوبة من المستخدم.

كما أعلنت غوغل أيضًا دمج "Gemini" داخل متصفح كروم على أندرويد، بحيث سيتمكن المستخدم من تلخيص صفحات الإنترنت أو تنفيذ بعض المهام مباشرة من المتصفح، مثل تعبئة النماذج أو إجراء الحجوزات تلقائيًا عبر ميزة "Auto Browse".

ولم تقتصر التحديثات على الهواتف فقط، إذ أكدت الشركة أن "Gemini Intelligence" ستتوسع لاحقًا لتشمل الساعات الذكية والسيارات والنظارات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في إطار رؤية غوغل لتحويل أندرويد إلى نظام ذكي متكامل يعمل عبر مختلف الأجهزة.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تُطلق تحسينات جوهرية جديدة على نظام أندرويد
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

النظام الجديد

الملاح

التركي

إنترنت

الملا

الترك

بيوتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-02
Lebanon24
03:20 | 2026-06-02
Lebanon24
23:00 | 2026-06-01
Lebanon24
16:00 | 2026-06-01
Lebanon24
14:00 | 2026-06-01
Lebanon24
10:52 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24