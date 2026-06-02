غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل

أطلقت شركة ميزة جديدة تحمل اسم "Gemini Intelligence" ضمن نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحويل الهواتف الذكية من مجرد أدوات تشغيل تطبيقات إلى مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ المهام بشكل تلقائي اعتمادًا على .وتعتمد الميزة الجديدة على دمج تقنيات Gemini بشكل أعمق داخل النظام، ما يسمح للهاتف بفهم ما يظهر على الشاشة والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام متعددة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بين التطبيقات.وقالت غوغل إن "Gemini Intelligence" ستكون قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستخدام أوامر بسيطة باللغة الطبيعية، مثل حجز رحلة، أو طلب الطعام، أو إنشاء قائمة تسوق تلقائيًا اعتمادًا على الملاحظات أو الصور الموجودة على الهاتف.كما سيتمكن المستخدم من مشاركة لقطة شاشة مع "Gemini" ليقوم بتحويل محتواها إلى إجراءات عملية مباشرة.وأوضحت الشركة أن تم تطويره للعمل بسلاسة مع تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك تطبيقات النقل والتوصيل والخدمات اليومية، مع التركيز على تقليل الخطوات اليدوية المطلوبة من المستخدم.كما أعلنت غوغل أيضًا دمج "Gemini" داخل متصفح كروم على أندرويد، بحيث سيتمكن المستخدم من تلخيص صفحات الإنترنت أو تنفيذ بعض المهام مباشرة من المتصفح، مثل تعبئة النماذج أو إجراء الحجوزات تلقائيًا عبر ميزة "Auto Browse".ولم تقتصر التحديثات على الهواتف فقط، إذ أكدت الشركة أن "Gemini Intelligence" ستتوسع لاحقًا لتشمل الساعات الذكية والسيارات والنظارات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في إطار رؤية غوغل لتحويل أندرويد إلى نظام ذكي متكامل يعمل عبر مختلف الأجهزة.(إرم نيوز)