|
تكنولوجيا وعلوم
دون الحاجة إلى البريد الإلكتروني الأصلي.. ثغرة في دعم Meta AI أتاحت اختراق حسابات "إنستغرام"
Lebanon 24
02-06-2026
|
03:20
أصلحت منصة "إنستغرام" ثغرة أمنية خطيرة سمحت لمهاجمين بالاستيلاء على حسابات مستخدمين عبر استغلال
روبوت
الدعم المعتمد على
الذكاء الاصطناعي
التابع لشركة ميتا.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفاد عدد من المستخدمين عبر منصتي "ريديت" و"إكس" بتعرض حساباتهم للاختراق، فيما حذر آخرون من حوادث مماثلة أدت إلى الاستيلاء على حسابات "إنستغرام".
ومن بين الحسابات التي تأثرت بالهجوم حساب
البيت الأبيض
خلال
إدارة الرئيس الأميركي
السابق
باراك أوباما
، والذي يبدو أنه لم يكن نشطاً منذ عام 2017، إضافة إلى حساب كبير الرقباء في القوات الفضائية الأميركية، جون بنتيفينيا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".
كما أكدت الباحثة الأمنية جين وونغ أن حسابها على "إنستغرام" تعرض للاختراق، مشيرة إلى أن كلمة المرور تم تغييرها دون علمها، وأنها تلقت محاولات متعددة لإعادة تعيين كلمة المرور خلال الفترة نفسها.
