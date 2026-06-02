دون الحاجة إلى البريد الإلكتروني الأصلي.. ثغرة في دعم Meta AI أتاحت اختراق حسابات "إنستغرام"

أصلحت منصة "إنستغرام" ثغرة أمنية خطيرة سمحت لمهاجمين بالاستيلاء على حسابات مستخدمين عبر استغلال الدعم المعتمد على التابع لشركة ميتا.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفاد عدد من المستخدمين عبر منصتي "ريديت" و"إكس" بتعرض حساباتهم للاختراق، فيما حذر آخرون من حوادث مماثلة أدت إلى الاستيلاء على حسابات "إنستغرام".ومن بين الحسابات التي تأثرت بالهجوم حساب خلال السابق ، والذي يبدو أنه لم يكن نشطاً منذ عام 2017، إضافة إلى حساب كبير الرقباء في القوات الفضائية الأميركية، جون بنتيفينيا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".كما أكدت الباحثة الأمنية جين وونغ أن حسابها على "إنستغرام" تعرض للاختراق، مشيرة إلى أن كلمة المرور تم تغييرها دون علمها، وأنها تلقت محاولات متعددة لإعادة تعيين كلمة المرور خلال الفترة نفسها.