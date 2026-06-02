|
تابلت قابل للطي ينطلق قريبًا.. اليكم التفاصيل

02-06-2026 | 04:00
تشهد سوق الأجهزة الذكية تطورًا متسارعًا مع اقتراب ظهور فئة جديدة من الأجهزة، تتمثل في الأجهزة اللوحية القابلة للطي، في ابتكار قد يعيد رسم طريقة استخدام الحواسيب اللوحية كما نعرفها اليوم.

وبحسب تقارير تقنية حديثة، فإن أول جهاز تابلت قابل للطي قد يتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركات الكبرى نحو توسيع مفهوم الشاشات المرنة والأجهزة متعددة الاستخدام.
وتشير تسريبات تقنية إلى أن شركة هواوي تُعد من أبرز المرشحين لدخول هذا المجال، مستفيدة من خبرتها السابقة في الأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك هاتفها ثلاثي الطي Huawei Mate XT، ما يعزز موقعها في سباق الابتكار داخل هذا القطاع.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تطوير أجهزة تجمع بين حجم الشاشة الكبير وسهولة الحمل، بما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام أكثر مرونة.

كما يُتوقع أن يفتح هذا النوع من الأجهزة الباب أمام جيل جديد من الحواسيب اللوحية، يجمع بين وظائف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في تصميم واحد قابل للطي، ما قد يغير معايير المنافسة في سوق الإلكترونيات المحمولة.

وفي حال نجاح هذه الفئة من الأجهزة، فإنها قد تشكل نقطة تحول في صناعة التابلت، وتدفع المزيد من الشركات إلى الاستثمار في تقنيات الشاشات المرنة خلال السنوات المقبلة.
مواصفات متوقعة
تشير المعلومات الأولية إلى أن جهاز التابلت القابل للطي من هواوي قد يأتي مزودًا بمعالج من سلسلة Kirin، وبطارية بسعة تقارب 5500 مللي أمبير، إضافة إلى كاميرا متطورة بفتحة عدسة متغيرة.

كما يُتوقع أن يعتمد الجهاز على شاشة قابلة للطي شبه خالية من آثار الثني، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات التقنية في هذا المجال.

ورغم عدم توفر تفاصيل دقيقة حول حجم الشاشة أو تصميمها النهائي، إلا أن التسريبات تؤكد أن الشركة تركز على تقديم تجربة استخدام تجمع بين الأداء العالي والمرونة في التنقل.

موعد الإطلاق المتوقع
بحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن هذا الجهاز خلال الربع الأول من عام 2027. وقد يتم تقديم لمحة أولية عنه خلال أحد المؤتمرات التقنية القادمة لهواوي، مثل مؤتمر HDC السنوي.
