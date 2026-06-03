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تكنولوجيا وعلوم
"تشات جي بي تي" يتجاوز مليار مستخدم شهرياً
Lebanon 24
03-06-2026
|
07:30
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تجاوز تطبيق "تشات جي
بي تي
"، التابع لشركة "
أوبن إيه آي
"، حاجز المليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم.
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ويأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة "
سنسور تاور
"، المتخصصة في تحليلات السوق، وسط منافسة متزايدة بين شركتي "أنثروبيك" وأوبن إيه آي للسيطرة على سوق
الذكاء الاصطناعي
التي تشهد توسعا سريعا.
وقالت سنسور تاور إن تشات جي بي تي وصل إلى مليار مستخدم نشط شهريا في أيار، بعد نحو ثلاث
سنوات من
إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل
غوغل
مابس وتيك توك وإنستغرام
ويوتيوب
.
وقالت الشركة إن مستخدمي تشات جي بي تي في
الولايات المتحدة
الذين قاموا بتحميل تطبيق كلود من أنثروبيك في الربع الأول من 2026، قضوا وقتا أقل 5% على تشات جي بي تي بعد شهر من التحميل عن متوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة. (إرم نيوز)
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الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
أوبن إيه آي
سنسور تاور
سنوات من
ويوتيوب
يوتيوب
بي تي
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