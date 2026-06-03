"تشات جي بي تي" يتجاوز مليار مستخدم شهرياً

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ويأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة " "، المتخصصة في تحليلات السوق، وسط منافسة متزايدة بين شركتي "أنثروبيك" وأوبن إيه آي للسيطرة على سوق التي تشهد توسعا سريعا.



وقالت سنسور تاور إن تشات جي بي تي وصل إلى مليار مستخدم نشط شهريا في أيار، بعد نحو ثلاث إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل مابس وتيك توك وإنستغرام . تجاوز تطبيق "تشات جي "، التابع لشركة " "، حاجز المليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم.ويأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة " "، المتخصصة في تحليلات السوق، وسط منافسة متزايدة بين شركتي "أنثروبيك" وأوبن إيه آي للسيطرة على سوق التي تشهد توسعا سريعا.وقالت سنسور تاور إن تشات جي بي تي وصل إلى مليار مستخدم نشط شهريا في أيار، بعد نحو ثلاث إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل مابس وتيك توك وإنستغرام .

وقالت الشركة إن مستخدمي تشات جي بي تي في الذين قاموا بتحميل تطبيق كلود من أنثروبيك في الربع الأول من 2026، قضوا وقتا أقل 5% على تشات جي بي تي بعد شهر من التحميل عن متوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة. (إرم نيوز)