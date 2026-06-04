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تكنولوجيا وعلوم

الحرارة لا السرعة.. العامل الأبرز في تدهور بطاريات الهواتف

Lebanon 24
04-06-2026 | 02:36
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الحرارة لا السرعة.. العامل الأبرز في تدهور بطاريات الهواتف
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أصبحت تقنية الشحن السريع من أبرز المزايا في الهواتف الذكية الحديثة، إذ تتيح للمستخدمين إعادة شحن البطارية خلال دقائق بدلاً من ساعات.

ومع انتشار هذه التقنية في معظم الهواتف، يبرز سؤال متكرر: هل يؤثر الشحن السريع سلباً على عمر البطارية مقارنة بالشحن التقليدي؟

وفقاً للخبراء، فإن الشحن التقليدي لا يزال يتفوق بشكل طفيف عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل، رغم أن الفارق الفعلي بين الطريقتين ليس كبيراً بالنسبة لمعظم المستخدمين.
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استند الخبراء إلى تجربة حقيقية، حيث تم إخضاع 6 هواتف لدورات شحن وتفريغ متواصلة لمدة 6 أشهر. وتم تقسيم الأجهزة إلى مجموعتين: الأولى استخدمت شواحن سريعة، بينما اعتمدت الثانية على الشحن التقليدي.

وبعد محاكاة نحو 500 دورة شحن كاملة، وهي مدة تعادل تقريباً عاماً ونصف العام من الاستخدام الطبيعي، أظهرت النتائج أن الهواتف التي استخدمت الشحن السريع فقدت سعة إضافية من البطارية بلغت نحو 0.3% فقط مقارنة بالأجهزة الأخرى، ما يشير إلى أن التأثير موجود لكنه محدود للغاية.


الحرارة هي العدو 
يرى الخبراء أن المشكلة الأساسية ليست في سرعة الشحن نفسها، بل في الحرارة الناتجة عنها، فكلما ارتفعت درجة حرارة البطارية أثناء عملية الشحن، زادت الضغوط الكيميائية داخل خلايا الليثيوم أيون، ما قد يسرّع من تدهور أدائها بمرور الوقت.

مع العلم أن الشاحن التقليدي بقدرة 5 واط يستغرق نحو 3 ساعات لشحن الهاتف بالكامل، لكنه ينتج حرارة أقل بكثير من الشواحن السريعة التي تتجاوز قدرتها 15 واط، وقد تنجز المهمة خلال 90 دقيقة أو أقل.

لذلك يُنظر إلى الشحن البطيء باعتباره الخيار الأكثر لطفاً على البطارية في الاستخدام طويل الأمد.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن مستخدمي الهواتف لا ينبغي أن يقلقوا كثيراً من الاعتماد على الشحن السريع، فالهواتف الحديثة مزودة بأنظمة متقدمة لإدارة البطارية تتحكم تلقائياً في كمية الطاقة الواصلة إلى الجهاز وتخفض سرعة الشحن تدريجياً مع اقتراب البطارية من الامتلاء، ما يساعد على الحد من الحرارة الزائدة ومخاطر الشحن المفرط.

كما تنصح الشركات المصنعة باستخدام شواحن معتمدة وذات جودة عالية، وتجنب الشحن في البيئات الحارة أو أثناء ممارسة الألعاب الثقيلة، لأن هذه العوامل ترفع درجة حرارة الجهاز بشكل أكبر. 

يوصي الخبراء بالحفاظ على مستوى شحن البطارية بين 20% و80% قدر الإمكان، وعدم ترك الهاتف متصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن.

كما يُفضل استخدام الشحن التقليدي أثناء الليل أو عندما لا تكون هناك حاجة ملحّة للطاقة، بينما يبقى الشحن السريع خياراً عملياً ومناسباً عند الحاجة إلى دفعة سريعة خلال اليوم.

وبين السرعة والحفاظ على عمر البطارية، يبدو أن الاختيار يعتمد في النهاية على احتياجات المستخدم، مع أفضلية طفيفة للشحن التقليدي من ناحية صحة البطارية على المدى البعيد.
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