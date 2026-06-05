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تكنولوجيا وعلوم

يراقب جودة الهواء ومراحل القمر... 5 مزايا خفية في تطبيق الطقس على آيفون

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:00
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يراقب جودة الهواء ومراحل القمر... 5 مزايا خفية في تطبيق الطقس على آيفون
يراقب جودة الهواء ومراحل القمر... 5 مزايا خفية في تطبيق الطقس على آيفون photos 0
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رغم انتشار تطبيقات الطقس المدفوعة التي تعد بتوقعات أكثر دقة وميزات متقدمة، فإن تطبيق الطقس المدمج في هواتف آيفون يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المفيدة مجاناً، دون الحاجة إلى اشتراكات أو إعلانات.

ويمنح التطبيق المستخدمين إمكانية متابعة الأحوال الجوية مباشرة من الشاشة الرئيسية عبر الأدوات الذكية (Widgets)، التي تعرض درجات الحرارة الحالية والتوقعات اليومية، مع إمكانية تخصيصها لمواقع مختلفة مثل المنزل أو مكان العمل.

كما يتيح التطبيق مراقبة جودة الهواء من خلال بيانات تفصيلية تشمل مستويات التلوث والمخاطر الصحية المحتملة وأبرز الملوثات الموجودة في الجو، إلى جانب خرائط تفاعلية لمتابعة جودة الهواء في مناطق متعددة.

ويوفر التطبيق أيضاً تنبيهات فورية بشأن الأحوال الجوية القاسية أو احتمالات هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة، ما يساعد المستخدمين على الاستعداد للتغيرات المناخية قبل حدوثها.

ومن المزايا الأقل شهرة احتواء التطبيق على معلومات فلكية مفصلة، تشمل مراحل القمر ومواعيد شروق وغروب الشمس والقمر، إضافة إلى تقويم يوضح مواعيد البدر والمحاق على مدار العام.

كذلك يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات أكثر تفصيلاً عبر الضغط على البطاقات المختلفة داخل التطبيق، حيث تظهر رسوم بيانية لدرجات الحرارة، وتوقعات الأمطار، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وسرعة الرياح واتجاهها، إلى جانب خرائط تفاعلية لحركة الطقس.

وبفضل هذه المزايا، يُعد تطبيق الطقس المدمج في نظام آيفون خياراً متكاملاً يلبي احتياجات معظم المستخدمين اليومية، دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات إضافية أو دفع رسوم اشتراك.

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الشمس والقمر

مين الو

الرئيسي

كاني

دمين

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