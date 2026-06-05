تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مخاوف من فقدان سيطرة الإنسان على AI

Lebanon 24
05-06-2026 | 03:00
A-
A+
مخاوف من فقدان سيطرة الإنسان على AI
مخاوف من فقدان سيطرة الإنسان على AI photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت  شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى وقف مؤقت لتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية خروج أحدث النماذج عن سيطرة الإنسان.
Advertisement

واعتبرت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا وتقف وراء نموذج "كلود" أن تباطؤا عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم "سيكون على الأرجح أمرا إيجابيا".

لكنها حذرت من أنه في حال توقفت شركة واحدة فقط، فسيتسابق المنافسون لتجاوزها.

كما أوضحت أن تحقيق وقف فعلي في الوقت نفسه يتطلب موافقة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في دول متعددة، لا سيما الولايات المتحدة والصين، وفقا لقواعد يمكن للجميع التحقق منها.

إلى ذلك، قارنت أنثروبيك المشكلة بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، لكنها قالت إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بسرية أسهل بكثير من إخفاء الصواريخ، وإغراء الاستمرار في الخفاء سيكون هائلا. وأوضحت أنها تخطط لجمع مسؤولين حكوميين وعلماء وشركات ذكاء اصطناعي متنافسة في الأشهر المقبلة لمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا النظام.

كذلك أضافت أن الدعوة إلى التنسيق تأتي جنبا إلى جنب مع البيانات الداخلية التي تظهر أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل كبير.

وحذرت من أن هذا التسارع قد يؤدي في النهاية إلى ما يسميه الباحثون "التحسين الذاتي المتكرر"، بحيث يصبح نظام الذكاء الاصطناعي قادرا على تعليم نفسه بنفسه دون مساعدة بشرية كبيرة. وقالت في تقريرها "لم نصل إلى هناك بعد، والتحسين الذاتي المتكرر ليس أمرا حتميا"، لكنها حذرت من أنه قد يحدث في وقت أقرب مما تتخيله معظم الحكومات والمؤسسات"، وفق ما نقلت فرانس برس اليوم الجمعة.

في المقابل، يواجه هذا المقترح صعوبة بالغة في واشنطن ووادي السيليكون، حيث اعتبر مسؤولون أميركيون ومديرو شركات بأن أي تباطؤ في تطوير الذكاء الاصطناعي يهدد بمنح الصين ميزة التقدم.

هذا وواجهت الشركة الرائدة معارضة من جهات أخرى في القطاع ومسؤولين في البيت الأبيض رأوا أن تركيزها على أسوأ السيناريوهات يحمل مبالغة في تقدير المخاطر، مع اتهامها باتباع استراتيجية لإبطاء المنافسين تحت غطاء إثارة المخاوف.
مع ذلك، أقر البيت الأبيض نموذج "ميثوس" الخاص بشركة أنثروبيك والذي لم يُطرح أمام الجمهور بعد بسبب قدراته في مجال الأمن السيبراني واختراق أقوى الأنظمة الالكترونية، وهو يستخدم حاليا فقط في عدد محدود من المؤسسات.  صياغة اخرى مع نفس المضمون
مواضيع ذات صلة
القيادة الأميركية في إفريقيا: فقدان جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة في معدلات فقدان الوظائف في ماليزيا بسبب الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
موانئ العراق: استنفار فرق البحث ضمن المياه الإقليمية بعد فقدان الاتصال بسفينتين
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

وادي السيليكون

البيت الأبيض

فرانسيسكو

فرانسيس

واشنطن

النووي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-05
Lebanon24
23:00 | 2026-06-04
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04
Lebanon24
14:26 | 2026-06-04
Lebanon24
14:22 | 2026-06-04
Lebanon24
14:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24