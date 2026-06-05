ChatGPT يتجاوز مليار مستخدم نشط شهرياً

سجّل تطبيق «شات جي بي تي» التابع لـ« إيه آي» إنجازاً جديداً بتجاوزه حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً حول العالم، ليصبح أسرع تطبيق يصل إلى هذا الرقم منذ إطلاقه قبل نحو ثلاث سنوات، وفق بيانات شركة «سنسور تاور» المتخصصة في تحليلات الأسواق الرقمية.

ويأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه سوق التوليدي منافسة متصاعدة بين «أوبن إيه آي» ومنافستها «أنثروبيك»، وسط سباق متسارع لاستقطاب المستخدمين وتعزيز الحضور في هذا القطاع سريع التوسع.

وأظهرت بيانات «سنسور تاور» أن «شات جي بي تي» تجاوز من حيث سرعة النمو تطبيقات شهيرة مثل « مابس» و«تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، بعدما وصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً خلال شهر الماضي.

وفي المقابل، يواصل الدردشة «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» تحقيق نمو قوي، إذ بلغ عدد مستخدميه النشطين شهرياً نحو 56 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع معدل نمو سنوي تجاوز 640%، مقارنة بنمو بلغ 62% لـ«شات جي بي تي» خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت البيانات أن بعض المستخدمين الذين حمّلوا تطبيق «كلود» خفّضوا الوقت الذي يقضونه على «شات جي بي تي» بنسبة 5% بعد شهر من استخدام التطبيق المنافس.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الشركتين لدخول أسواق المال، بعدما تقدمت «أنثروبيك» بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في ، فيما تستعد «أوبن إيه آي» لتقديم طلب مماثل خلال الأسابيع المقبلة.