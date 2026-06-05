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تكنولوجيا وعلوم

سماعات إلغاء الضوضاء.. تقنية راحة متقدمة تثير تساؤلات صحية

Lebanon 24
05-06-2026 | 06:09
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سماعات إلغاء الضوضاء.. تقنية راحة متقدمة تثير تساؤلات صحية
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مع الانتشار الواسع لسماعات إلغاء الضوضاء، بات الكثير من المستخدمين يعتمدون عليها يوميًا للهروب من الضجيج والتركيز في العمل أو الاسترخاء. لكن خلف هذه الراحة التقنية، تبرز تساؤلات حول طريقة عملها وتأثيرها المحتمل على الأذن مع الاستخدام المستمر.

أصبحت سماعات إلغاء الضوضاء من أكثر الأجهزة الصوتية انتشارًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى التركيز في بيئات صاخبة مثل المواصلات أو المكاتب المفتوحة. لكن رغم شعبيتها، لا يزال الكثيرون يتساءلون عن آلية عملها ومدى تأثيرها على صحة الأذن.
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مبدأ العمل
تعتمد سماعات إلغاء الضوضاء النشطة على مبدأ فيزيائي يُعرف باسم تداخل الموجات. وتقوم السماعات بدمج نوعين من التقنيات، هما العزل السلبي عبر تصميم وسادات تغلق الأذن جزئيًا وتمنع دخول الصوت، والتقنية النشطة التي تستخدم ميكروفونات صغيرة لالتقاط الأصوات الخارجية.

وبعد التقاط الضوضاء، تقوم معالجات داخلية في السماعة بتحليل الموجات الصوتية ثم توليد موجة صوتية معاكسة لها تمامًا. وعندما تلتقي الموجتان داخل الأذن، يتم إلغاء الصوت تقريبًا، مما يؤدي إلى تقليل الضوضاء المحيطة بشكل كبير.

هذه التقنية فعالة بشكل خاص مع الأصوات المستمرة مثل ضجيج الطائرات أو حركة المرور، لكنها أقل فعالية مع الأصوات المفاجئة مثل الصراخ أو التصفيق.

آثار طويلة المدى
وبالرغم من الفوائد الكبيرة لهذه التقنية، فقد أثارت بعض الدراسات الحديثة تساؤلات حول آثارها طويلة المدى.

فبعض خبراء السمع لاحظوا زيادة في حالات اضطراب المعالجة السمعية لدى بعض المستخدمين، وهي حالة تجعل الدماغ أقل قدرة على تفسير الأصوات في البيئات المزدحمة. ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية قاطعة تؤكد أن سماعات إلغاء الضوضاء تسبب هذه المشكلة بشكل مباشر.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الحالات تحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة المحتملة بين الاستخدام المفرط للسماعات وتغيرات الإدراك السمعي.

تعد سماعات إلغاء الضوضاء تقنية متقدمة توفر تجربة استماع مريحة، وتساعد على تقليل التوتر الناتج عن الضوضاء المحيطة. وبالرغم من بعض المخاوف الصحية، لا تزال الأدلة غير حاسمة، ما يجعل الاستخدام المتوازن هو الخيار الأفضل للاستفادة من مزاياها دون مخاطر محتملة.

و في هذا السياق، ينصح المختصون باستخدام هذه السماعات بشكل متوازن، مع تجنب الاعتماد الكامل عليها لفترات طويلة. كما يُفضل الحفاظ على مستوى صوت معتدل لتقليل الضغط على الأذن، واستخدامها في البيئات الصاخبة فقط عند الحاجة.

 
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