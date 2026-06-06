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تكنولوجيا وعلوم

شركة آبل تزيل هذا التطبيق من متجرها.. إليكم السبب

Lebanon 24
06-06-2026 | 04:00
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شركة آبل تزيل هذا التطبيق من متجرها.. إليكم السبب
شركة آبل تزيل هذا التطبيق من متجرها.. إليكم السبب photos 0
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أزالت شركة آبل تطبيق MAX الروسي من متجر app store بسبب العقوبات.
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وأشارت الخدمة الصحفية للشركة في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) باللغة الروسية إلى أنها "تلتزم بقوانين الدول التي تعمل فيها، وأن إزالة تطبيق MAX من متجر App Store جاء امتثالا لقواعد العقوبات"، فيما لم تحدد الشركة طبيعة هذه العقوبات.

وفي 3 حزيران الجاري لاحظ المستخدمون أن تطبيق MAX تمت إزالته من متجر App Store، كما توقف التطبيق عن إرسال الإشعارات لمستخدمي نظام iOS، ونصح الفريق المشرف على التطبيق المستخدمين بفتحه بشكل متكرر على هواتف آبل الذكية، فبعد حذف التطبيق من المتجر يقوم نظام iOS بإلغاء رمز التحقق المستخدم لإرسال الإشعارات، وبالتالي لا يستطيع الخادم إرسالها إلى الجهاز، ونتيجة لذلك، لا تصل الرسائل والمكالمات الجديدة إلا بعد فتح التطبيق يدويا.

ويمكن تحميل MAX حاليا من متاجر تطبيقات أخرى مثل: RuStore، وGoogle Play، وHuawei AppGallery، وSamsung Store، وXiaomi Store، وVivo Store، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لتطبيق MAX.

يذكر أن شبكة VK الروسية أطلقت أول نسخة اختبارية من هذا التطبيق في مارس العام الماضي، ولقي التطبيق إقبالا كبيرا من المستخدمين داخل روسيا وخارجها، ويمكن الاستفادة منه لإرسال الرسائل المكتوبة والصوتية، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.(روسيا اليوم)
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