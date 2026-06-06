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تكنولوجيا وعلوم

جديد "ChatGPT".. تحديث مهم لـ"ميزة الذاكرة"

Lebanon 24
06-06-2026 | 14:00
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جديد ChatGPT.. تحديث مهم لـميزة الذاكرة
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أعلنت شركة "OpenAI" إطلاق تحديثات كبيرة لميزة الذاكرة في "ChatGPT"، منها نظام جديد لإدارة الذكريات باسم "Dreaming"، مما يتيح للمساعد فهم تفضيلات المستخدم وسياقاته السابقة بصورة أدق، مع توسيع هذه القدرات لتشمل مستخدمي الحسابات المجانية لأول مرة.
 
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وتعود أولى محاولات "OpenAI" في هذا المجال إلى أبريل 2024، عندما طرحت ميزة "الذكريات المحفوظة" التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على طلبات مباشرة من المستخدم لتخزين معلومات محددة، لكن الشركة أشارت لاحقًا إلى أن تلك الطريقة كانت محدودة، إذ أصبحت بعض الذكريات أقل صلة بالاستخدام اليومي بمرور الوقت.


ولمعالجة هذه المشكلة، طوّرت "OpenAI" خلال العام الماضي نظام "Dreaming" الذي يعمل في الخلفية ويجمع المعلومات المستخلصة من محادثات متعددة دون الحاجة إلى أوامر صريحة لحفظها.


ووفقًا للشركة، فقد أسهم هذا النظام في تحسين قدرة "ChatGPT" على تخصيص ردوده وتقليل مشكلة تقادم المعلومات المخزنة.


وتعتمد البنية الجديدة للذاكرة على تطوير هذا النظام ليصبح أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للموارد الحاسوبية. ومع التحديث الجديد، سوف يُنشئ "ChatGPT" "ملخصًا للذاكرة" يمكن للمستخدم الاطلاع عليه في أي وقت، مع إمكانية إضافة المعلومات أو تعديلها، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي ينبغي فيها للمساعد الاستفادة من تلك البيانات والتفضيلات في أثناء الردود.


وتتكامل الميزة مع خاصية "مصادر الذاكرة" التي أطلقتها "OpenAI" بالتزامن مع إطلاق نموذج GPT-5.5 Instant، والتي تتيح للمستخدم معرفة المعلومات التي استند إليها "ChatGPT" لتخصيص إجاباته، مع إمكانية تعديلها أو حذفها عند الحاجة.


وأكدت الشركة أن النظام الجديد أصبح أكثر قدرة على الاحتفاظ بالسياق عبر الزمن. فعلى سبيل المثال: إذا ناقش المستخدم سابقًا اهتمامه بالتصوير والكاميرا التي يستخدمها، فسوف يتمكن "ChatGPT" لاحقًا من تقديم توصيات لمنتجات متوافقة مع معداته الحالية دون الحاجة إلى إعادة شرح تلك التفاصيل.


وأضافت "OpenAI" أن النظام أصبح أكثر دقة في فهم التفضيلات الشخصية. فإذا كان المستخدم يخطط لرحلة سفر، يمكن للمساعد الاستفادة من محادثات سابقة مرتبطة بالسفر لتقديم اقتراحات أكثر ملاءمة لاهتماماته. وفي حالة المصورين مثلًا: قد يقترح أماكن مناسبة لتصوير الشوارع ضمن برنامج الرحلة.


وتقول الشركة إن "ChatGPT" سوف يواصل مراجعة ذكرياته تلقائيًا مع مرور الوقت للحفاظ على حداثة المعلومات، مما يساعده على تجنب الاعتماد على بيانات قديمة أو الإشارة إلى أحداث مضت وكأنها ما تزال قادمة.
 

وبدأت "OpenAI" طرح النظام الجديد للذاكرة لمشتركي خطتي Plus و Pro في الولايات المتحدة بدايةً من اليوم، على أن تصل إلى بقية الدول خلال الأسابيع المقبلة.


وبفضل التحسينات التي أجرتها الشركة على كفاءة نظام الذاكرة، فسوف يتمكن مستخدمو الحسابات المجانية قريبًا من الاستفادة من آلية "Dreaming" لتسجيل الذكريات تلقائيًا، في حين سيحصل مشتركو Plus و Pro على سعة ذاكرة أكبر وقدرات تخصيص أكثر تقدماً. (aitnews)
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