تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من "غوغل".. ميزة جديدة بارزة تخصّ صناع المحتوى!

Lebanon 24
06-06-2026 | 16:00
A-
A+
من غوغل.. ميزة جديدة بارزة تخصّ صناع المحتوى!
من غوغل.. ميزة جديدة بارزة تخصّ صناع المحتوى! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "غوغل" إطلاق ميزة جديدة تتيح لصنّاع المحتوى في الولايات المتحدة إنشاء ملفات تعريف مخصصة داخل نتائج البحث، بما يمنحهم قدرة أكبر على إبراز محتواهم وحضورهم الرقمي عبر مختلف المنصات.
Advertisement
 
 
وتهدف الميزة إلى تحويل صفحة نتائج البحث الخاصة بالشخصيات المؤثرة والعلامات التجارية إلى واجهة موحدة تعرض أبرز أعمالهم وروابطهم ومحتواهم المنشور عبر الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على النتائج التقليدية فقط.

وتشترط "غوغل" للاستفادة من هذه الميزة امتلاك ما لا يقل عن 100 ألف مشترك عبر يوتيوب، أو 100 ألف متابع عبر "انستغرام" أو منصة إكس، أو 300 ألف متابع عبر تيك توك، كما يجب أن يبلغ صاحب الحساب 18 عاماً على الأقل، وأن يستوفي الحد الأدنى للمتابعين على إحدى هذه المنصات.

ووفقًا لعرض توضيحي نشرته الشركة، فيمكن أن تتضمن صفحات الملفات الشخصية روابط للمواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى نبذة تعريفية قصيرة عن الشخص أو العلامة التجارية، ومحتوى مثبت من منصات مثل تيك توك و"انستغرام"، فضلًا عن موجز يجمع المنشورات من عدة منصات في مكان واحد.


وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود "غوغل" في إبراز حضور صنّاع المحتوى داخل محرك البحث، إذ توفر لهم تحكمًا أكبر في المعلومات والمحتوى الذي يظهر للمستخدمين عند البحث عن أسمائهم أو علاماتهم التجارية.

ومع أن "غوغل" توفر بالفعل "لوحات المعرفة Knowledge panels" للشخصيات والمؤسسات البارزة لتوفير نبذة مختصرة عنها، فإن الملفات الشخصية الجديدة تمنح أصحابها مرونة أكبر في إدارة وعرض المحتوى، بما يشمل اختيار الروابط والوسائط التي يرغبون في إبرازها.

وتُعد الميزة منافساً مباشراً لخدمات تجميع الروابط الشهيرة مثل خدمة Linktree، التي يستخدمها العديد من صنّاع المحتوى لعرض حساباتهم وروابطهم المختلفة ضمن صفحة واحدة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة المبدعين والناشرين في توجيه الجمهور إلى منصاتهم ومحتواهم بسهولة أكبر. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
أندرويد 17 يقدم أدوات جديدة لصنّاع المحتوى عبر تسجيل الشاشة والكاميرا معًا
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 01:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 01:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 01:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن ميزة "Airdrop".. خطوة جديدة من "غوغل"
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 01:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

محرك البحث

انستغرام

يوتيوب

إنترنت

العلا

دمين

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-06
Lebanon24
09:03 | 2026-06-06
Lebanon24
06:28 | 2026-06-06
Lebanon24
04:00 | 2026-06-06
Lebanon24
01:00 | 2026-06-06
Lebanon24
23:00 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24