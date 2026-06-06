من "غوغل".. ميزة جديدة بارزة تخصّ صناع المحتوى!

أعلنت " " إطلاق ميزة جديدة تتيح لصنّاع المحتوى في إنشاء ملفات تعريف مخصصة داخل نتائج البحث، بما يمنحهم قدرة أكبر على إبراز محتواهم وحضورهم الرقمي عبر مختلف المنصات.

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وتهدف الميزة إلى تحويل صفحة نتائج البحث الخاصة بالشخصيات المؤثرة والعلامات التجارية إلى واجهة موحدة تعرض أبرز أعمالهم وروابطهم ومحتواهم المنشور عبر الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على النتائج التقليدية فقط.



وتشترط "غوغل" للاستفادة من هذه الميزة امتلاك ما لا يقل عن 100 ألف مشترك عبر ، أو 100 ألف متابع عبر " " أو منصة إكس، أو 300 ألف متابع عبر تيك توك، كما يجب أن يبلغ صاحب الحساب 18 عاماً على الأقل، وأن يستوفي الحد الأدنى للمتابعين على إحدى هذه المنصات.



ووفقًا لعرض توضيحي نشرته الشركة، فيمكن أن تتضمن صفحات الملفات الشخصية روابط للمواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى نبذة تعريفية قصيرة عن الشخص أو العلامة التجارية، ومحتوى مثبت من منصات مثل تيك توك و"انستغرام"، فضلًا عن موجز يجمع المنشورات من عدة منصات في مكان واحد.





وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود "غوغل" في إبراز حضور صنّاع المحتوى داخل ، إذ توفر لهم تحكمًا أكبر في المعلومات والمحتوى الذي يظهر للمستخدمين عند البحث عن أسمائهم أو علاماتهم التجارية.



ومع أن "غوغل" توفر بالفعل "لوحات المعرفة Knowledge panels" للشخصيات والمؤسسات البارزة لتوفير نبذة مختصرة عنها، فإن الملفات الشخصية الجديدة تمنح أصحابها مرونة أكبر في إدارة وعرض المحتوى، بما يشمل اختيار الروابط والوسائط التي يرغبون في إبرازها. ومع أن "غوغل" توفر بالفعل "لوحات المعرفة Knowledge panels" للشخصيات والمؤسسات البارزة لتوفير نبذة مختصرة عنها، فإن الملفات الشخصية الجديدة تمنح أصحابها مرونة أكبر في إدارة وعرض المحتوى، بما يشمل اختيار الروابط والوسائط التي يرغبون في إبرازها.



وتُعد الميزة منافساً مباشراً لخدمات تجميع الروابط الشهيرة مثل خدمة Linktree، التي يستخدمها العديد من صنّاع المحتوى لعرض حساباتهم وروابطهم المختلفة ضمن صفحة واحدة.



ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة المبدعين والناشرين في توجيه الجمهور إلى منصاتهم ومحتواهم بسهولة أكبر. (aitnews)