تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقرير يشرح حدود الذاكرة.. كيف يتعامل ChatGPT مع المحادثات الطويلة؟

Lebanon 24
06-06-2026 | 09:03
A-
A+
تقرير يشرح حدود الذاكرة.. كيف يتعامل ChatGPT مع المحادثات الطويلة؟
تقرير يشرح حدود الذاكرة.. كيف يتعامل ChatGPT مع المحادثات الطويلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير تقني جديد عن تجربة مثيرة للاهتمام تتعلق بحدود استخدام "ChatGPT"، حيث تم دفع النموذج إلى ما يُعتقد أنه الحد الخفي لطول المحادثة، لمعرفة ما الذي يحدث فعليًا عندما تصل الدردشة إلى أقصى سعتها.

وسلطت التجربة الضوء على جانب غير معروف لكثير من المستخدمين، وهو أن هناك حدودًا داخلية لا تتعلق بعدد الرسائل فقط، بل بقدرة النموذج على تذكّر سياق المحادثة بالكامل.
Advertisement

نسيان الحوار
ويعتمد "ChatGPT" على ما يُعرف باسم نافذة السياق، وهي كمية المعلومات التي يمكن للنموذج الاحتفاظ بها في ذاكرته أثناء المحادثة. وهذه النافذة تُقاس بالرموز "Tokens"، وهي أجزاء صغيرة من الكلمات.

وكلما طالت المحادثة، يبدأ النموذج تدريجيًا في نسيان أجزاء قديمة من الحوار لإفساح المجال للمحتوى الجديد.

وهذا لا يعني فقدان الدردشة بالكامل، بل فقدان أجزاء من السياق السابق. والنماذج الحديثة من "ChatGPT" يمكنها التعامل مع ما يقارب 128 ألف "token" في بعض الإصدارات، وهذا يعادل تقريبًا حوالي 80 إلى 100 ألف كلمة بالإنجليزية تقريبًا أو أقل في العربية حسب أسلوب الكتابة، لأن العربية قد تحتاج "tokens" أكثر لكل كلمة.

وبحسب التقرير، هناك نوع آخر من القيود لا يتم الإعلان عنه بشكل واضح، وهو الحد الأقصى لطول المحادثة.

وعند الوصول إليه، قد تظهر رسالة تفيد بأن المحادثة وصلت إلى نهايتها ولا يمكن الاستمرار فيها. وهذا الحد مختلف عن مشكلة الذاكرة، لأنه لا يتعلق بما يتذكره النموذج، بل بإغلاق الجلسة نفسها بشكل كامل. وعند اقتراب أو تجاوز هذه الحدود، تبدأ الأمور بالتدرج بدل الانقطاع المفاجئ.

فقد تبدأء عملية الفقدان التدريجي للرسائل القديمة داخل المحادثة، وكذلك سيحصل ضعف في تماسك الإجابات الطويلة. وفي بعض الحالات، إغلاق المحادثة نهائيًا مع رسالة انتهاء.

ولتفادي كل ذلك، ينصح الخبراء بتلخيص المحادثة بشكل دوري وبدء محادثة جديدة عند الحاجة وإنشاء ملخص سياق يمكن نسخه إلى دردشة جديدة لاستكمال العمل. وهذه الطريقة تساعد في الحفاظ على الاستمرارية دون فقدان المعلومات المهمة.

وتوضح هذه التجربة أن "ChatGPT" ليس نظامًا بلا حدود، بل يعمل ضمن قيود تقنية مرتبطة بالذاكرة وطول المحادثة.

ورغم أن هذه الحدود قد لا يلاحظها المستخدم العادي، فإنها تصبح واضحة في الاستخدامات الطويلة أو المعقدة. فالفهم الجيد لهذه القيود يساعد المستخدمين على الاستفادة من النموذج بشكل أفضل، خصوصًا في المشاريع الممتدة أو النقاشات المستمرة التي تحتاج إلى تنظيم وتلخيص دوري.
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني اغتيال سكرتير نعيم قاسم؟ تقرير إماراتيّ يشرح
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر: المحادثات مع لبنان ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: التقارير التي تحدثت عن وقف المحادثات مع إيران خاطئة وكاذبة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24

تم الإعلان عنه

الإنجليزية

غير معروف

بلا حدود

الأقصى

النقاش

الطويل

تابت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-06-06
Lebanon24
04:00 | 2026-06-06
Lebanon24
01:00 | 2026-06-06
Lebanon24
23:00 | 2026-06-05
Lebanon24
16:00 | 2026-06-05
Lebanon24
14:00 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24