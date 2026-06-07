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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعزز التحكم في الرسائل بميزة "Tap to Draft"

Lebanon 24
07-06-2026 | 23:00
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غوغل تعزز التحكم في الرسائل بميزة Tap to Draft
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أعلنت شركة Google عن طرح تحديث جديد لتطبيق Google Messages على نظام أندرويد، يتضمن ميزة جديدة تحمل اسم “Tap to Draft”، والتي تهدف إلى تقليل الأخطاء الناتجة عن الإرسال غير المقصود للرسائل عبر الردود الذكية.

وبحسب التحديث، فإن النقر على أحد الاقتراحات لن يؤدي بعد الآن إلى إرسال الرسالة مباشرة، بل سيتم إدراج النص داخل مربع الكتابة كمسودة يمكن تعديلها قبل الإرسال، ما يمنح المستخدم تحكماً أكبر ويقلل من الأخطاء المحرجة.

وكانت ميزة الردود الذكية سابقاً تعتمد على إرسال الرد فور الضغط على الاقتراح، وهو ما تسبب بشكاوى من بعض المستخدمين بسبب إرسال رسائل غير مقصودة.

كما أتاحت غوغل خيارين للإعدادات: “Tap to Draft” لإنشاء مسودة قابلة للتعديل، و“Tap to Send” للإرسال الفوري، مع بقاء الخيار الافتراضي عند التثبيت هو الإرسال المباشر، على أن يقوم المستخدم بتغييره يدوياً إذا رغب في استخدام الميزة الجديدة.

ويُتوقع أن يسهم التحديث في تحسين تجربة الاستخدام اليومية عبر الجمع بين سرعة الردود المقترحة وتوفير مستوى أعلى من الدقة والأمان في إرسال الرسائل.

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