ChatGPT إلى "تطبيق شامل".. OpenAI تجهّز أكبر تحول في تاريخها

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وبحسب موقع AsiaToday نقلاً عن صحيفة ، تأتي هذه الخطة ضمن إعادة هيكلة أوسع داخل الشركة، تهدف إلى نقل التركيز تدريجياً من المستخدمين الأفراد إلى عملاء الشركات، الذين يُعدّون أكثر ربحية، في ظل منافسة متصاعدة مع شركة Anthropic المطوّرة لروبوت Claude.وتخطط OpenAI، وفق التقرير، إلى تخصيص مزيد من الموارد لمنتجها البرمجي Codex خلال الأسابيع المقبلة، على أن تظهر التغييرات أولاً عبر تحديثات في موقع ChatGPT وتطبيقه على الهواتف.وتعمل الشركة حالياً على إعادة تصميم واجهة ChatGPT بطريقة تدفع المستخدمين بشكل أكثر سلاسة نحو أدوات البرمجة، وتوليد الصور، وخدمات الشركاء مثل منصة التصميم Canva ومنصة حجز الإقامات .ووفق Financial Times، تحقق OpenAI نحو 40 في المئة من إيراداتها من حوالي مليوني عميل من قطاع الشركات، وتتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة بحلول نهاية العام.وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً لـChatGPT تجاوز 900 مليون، فيما تخطى عدد المشتركين من فئة المستهلكين 50 مليوناً.وفي سياق متصل، ذكرت Reuters الشهر الماضي أن OpenAI تستعد لتقديم ملف سري لطرح عام أولي خلال أيام أو أسابيع، بالتعاون مع بنكي Goldman Sachs وMorgan Stanley، على أن تستهدف الظهور في سوق الأسهم في وقت قد يكون مبكراً في أيلول المقبل.وبين إعادة تصميم ChatGPT، وتعزيز أدوات البرمجة، والتوجه نحو الشركات، يبدو أن OpenAI تحاول الانتقال إلى مرحلة جديدة لا يكون فيها ChatGPT مجرد خدمة ذكاء اصطناعي، بل منصة متكاملة قادرة على جذب المستخدمين والشركات داخل بيئة واحدة.