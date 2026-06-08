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تكنولوجيا وعلوم

بالصور.. ظاهرة سماوية نادرة

Lebanon 24
08-06-2026 | 04:08
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بالصور.. ظاهرة سماوية نادرة
بالصور.. ظاهرة سماوية نادرة photos 0
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قد يكون هواة مراقبة السماء على موعد مع مشهد لافت خلال الأيام المقبلة، إذ يظهر كوكبا الزهرة والمشتري وكأنهما يقتربان من بعضهما في لقاء سماوي نادر، رغم أن المسافة الفعلية بينهما تمتد لملايين الكيلومترات.

وبحسب صحيفة The Straits Times، سيظهر الكوكبان اللامعان على مسافة لا تتجاوز درجتين في السماء، في ظاهرة تُعرف بالاقتران، حيث تبدو الأجرام السماوية قريبة من بعضها من منظور الأرض، مع أنها تبقى متباعدة جداً في الفضاء.
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ومن المتوقع أن يكون الزهرة والمشتري في أقرب وضع ظاهري لهما مساءي 8 و9 حزيران، وفق National Geographic، إذ سيكونان شديدي اللمعان بما يكفي لرؤيتهما بعد وقت قصير من غروب الشمس. وفي سنغافورة، يمكن رصدهما في السماء الشمالية الشرقية، بحسب موقع theskylive.com المتخصص في علم الفلك.

وتُعد هذه الظاهرة لافتة لأن الزهرة والمشتري من ألمع الكواكب في سماء الليل، ما يمنح المشهد طابعاً بصرياً مميزاً وصفه بعض المتابعين بأنه أشبه بـ“قبلة كونية”.

وبسبب قربه النسبي من الأرض، سيبدو كوكب الزهرة أكثر لمعاناً من المشتري بنحو 7.5 مرات، وفق موقع livescience.com.

وقد بدأ بعض السكان في مشاركة صور الاقتران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت الظاهرة مرئية في السماء. ونشر أحد المستخدمين في مجموعة CloudSpotting and SkySpotting Singapore على “فيسبوك” صورة للكوكبين، موضحاً أن المشتري هو النقطة الأعلى في المشهد.


كما شاركت مستخدمة أخرى صورة من شرفة منزلها، أظهرت الكوكبين يعلوان أفق المدينة ليلاً. وفي صورة مقرّبة نشرها مستخدم آخر، ظهرت أيضاً نجمتا Pollux وCastor، وهما جزء من كوكبة الجوزاء، على خط قريب من الزهرة والمشتري.

وبين سطوع الزهرة ووهج المشتري، تمنح السماء خلال هذه الليالي مشهداً فلكياً بسيطاً وجميلاً، يمكن رصده بالعين المجردة بعد الغروب.
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