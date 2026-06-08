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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطوّر نظاماً ذكياً لرصد رسائل الاحتيال

Lebanon 24
08-06-2026 | 07:59
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واتساب يطوّر نظاماً ذكياً لرصد رسائل الاحتيال
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في خطوة جديدة لتعزيز أمن المستخدمين، يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة ذكية لرصد رسائل الاحتيال والتنبيه إليها قبل أن تتسبب بأي ضرر، وذلك في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.
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وتهدف الميزة الجديدة إلى اكتشاف الرسائل المشبوهة وتحذير المستخدمين منها بشكل استباقي، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المحادثات.

وأكدت المنصة أن النظام المرتقب لن يؤثر في التشفير التام بين الطرفين، ولن يتطلب مشاركة محتوى الرسائل مع خوادم الشركة؛ ما يضمن استمرار حماية بيانات المستخدمين ومراسلاتهم الخاصة.
 
تحمل الميزة الجديدة اسم Scam Alert أو تنبيه الاحتيال، وهي مصممة لرصد الرسائل التي ترد من جهات اتصال غير معروفة وتبدو أنها تحمل مؤشرات على عمليات احتيال أو خداع إلكتروني.

وعند اكتشاف رسالة مريبة، سيظهر تنبيه مباشر للمستخدم داخل المحادثة يحذّره من احتمال وجود نشاط احتيالي.
 
تعتمد التقنية الجديدة على معالجة الرسائل داخل جهاز المستخدم نفسه، بدلًا من إرسال البيانات إلى خوادم خارجية لتحليلها.

ويعني ذلك أن واتساب أو ميتا، الشركة المالكة له، لن تتمكن من الاطلاع على محتوى الرسائل أثناء عملية التحقق؛ ما يضمن استمرار العمل بنظام التشفير من الطرف إلى الطرف الذي يُعد أحد أبرز عناصر الأمان في التطبيق.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستنشئ الميزة سجلات محلية داخل الجهاز توثق حالات اكتشاف الرسائل المشبوهة؛ ما يمنح المستخدم قدرًا أكبر من الشفافية حول كيفية عمل النظام ومتى تم تفعيل التنبيهات. (إرم نيوز) 

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