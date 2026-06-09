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تكنولوجيا وعلوم

دعوات عالمية لتقييد تطوير الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
09-06-2026 | 14:00
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دعوات عالمية لتقييد تطوير الذكاء الاصطناعي
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أكد مبتكر برنامج "شات جي بي تيسام ألتمان، ضرورة منح الدول القدرة على المطالبة بإبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من ما وصفه بـ«المخاطر الكارثية» التي قد تهدد البشرية، وذلك في ظل التسارع الكبير في هذا المجال.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» إلى إنشاء هيئة دولية لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي، تتولى تنسيق الجهود العالمية للتعامل مع التهديدات المحتملة، وتمكين اتخاذ إجراءات مشتركة، بما في ذلك إبطاء التطوير في مراحله المبكرة عند الضرورة، لضمان قدرة المجتمعات على مواكبة هذه التقنيات من حيث السلامة والمرونة.

وأوضح ألتمان، في تدوينة له، أن الهدف من هذه الهيئة هو الحد من المخاطر الكارثية المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، عبر توفير إطار دولي يسمح بالاستجابة السريعة والمنسقة للتحديات الناشئة.

وفي السياق نفسه، دعت شركة «أنثروبيك» المنافسة لـ«أوبن إيه آي» إلى تجميد عالمي مؤقت لأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف إتاحة الوقت لتطوير معايير السلامة وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التحولات.

وحذّر عدد من مسؤولي القطاع من أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده الكبيرة، قد يحمل مخاطر واسعة تشمل إحداث اضطرابات اقتصادية وخسارة وظائف على نطاق واسع، وصولاً إلى تهديدات أوسع للبشرية.

ورغم هذه التحذيرات، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى استثمارات ضخمة في تطوير أنظمة أكثر تقدماً، في وقت تتجه فيه شركتا «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» نحو طرح أسهمهما للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتقييمات تتجاوز التريليون دولار.

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