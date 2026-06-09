تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا تكشف تفاصيل جديدة عن تسرب الهواء في محطة الفضاء الدولية

Lebanon 24
09-06-2026 | 16:00
A-
A+
ناسا تكشف تفاصيل جديدة عن تسرب الهواء في محطة الفضاء الدولية
ناسا تكشف تفاصيل جديدة عن تسرب الهواء في محطة الفضاء الدولية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت وكالة “ناسا” عن تفاصيل جديدة تتعلق بتسرّب الهواء المستمر في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مشيرة إلى أن خطة إصلاح كانت قيد التنفيذ تسببت في رفع مستوى التحذير داخل المحطة الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تعليقها لاحقاً.

وأوضحت الوكالة أن وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” كانت قد اقترحت خطة تتضمن قطع دعامة داخل وحدة “زفيزدا” بهدف الوصول بشكل أفضل إلى منطقة يُعتقد أنها مصدر التسرب، إلا أن هذه الخطوة كانت قد تؤدي إلى مخاطر إنشائية على الجزء الروسي من المحطة.

وبحسب “ناسا”، فقد تم إيقاف الخطة مؤقتاً بانتظار جمع مزيد من البيانات وإجراء فحوصات إضافية للمناطق المشتبه بها.

ويعود تسرب الهواء في محطة الفضاء الدولية إلى عام 2019، حيث تم رصده لأول مرة في الجزء الروسي من المحطة، وتحديداً في وحدة “بريكم” المتصلة بوحدة “زفيزدا”، إلا أن المشكلة استمرت وتفاقمت تدريجياً خلال السنوات الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي، رُصدت زيادة في معدل التسرب من نحو رطل واحد من الهواء يومياً إلى نحو رطلين، ما دفع “روسكوزموس” إلى إعداد خطة أكثر صرامة للتعامل مع المشكلة، تضمنت إجراءات إصلاحية موسعة.

كما دفعت التطورات الأخيرة مركز التحكم في “ناسا” إلى توجيه طاقم محطة الفضاء، الذي يضم عدداً من رواد الفضاء من الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية وروسيا، إلى الاحتماء داخل مركبة “سبيس إكس دراغون” بشكل مؤقت كإجراء احترازي، قبل أن تتم إعادة الأمور إلى طبيعتها لاحقاً بعد تعليق خطة الإصلاح.

وأكدت “ناسا” دعمها لقرار تعليق العمل، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الجانب الروسي لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة، في وقت لا يزال فيه التسرب قائماً دون حل نهائي حتى الآن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناسا تصدر أوامر لرواد فضاء بالاستعداد لإخلاء محطة دولية.. ماذا يجري؟
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض عن المقترح الإيراني الجديد: المفاوضات مستمرة ولن نكشف تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات: حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية لم يٌحدث أي تسرب للمواد المشعة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

محطة الفضاء الدولية

الولايات المتحدة

الفضاء الدولي

وكالة الفضاء

رواد الفضاء

التحكم في

سبيس إكس

الأوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-09
Lebanon24
09:23 | 2026-06-09
Lebanon24
07:46 | 2026-06-09
Lebanon24
04:00 | 2026-06-09
Lebanon24
03:08 | 2026-06-09
Lebanon24
01:33 | 2026-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24