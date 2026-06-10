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تكنولوجيا وعلوم

سيكون من أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تروّج لهاتفها الجديد وهذه مواصفاته

Lebanon 24
10-06-2026 | 04:02
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سيكون من أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تروّج لهاتفها الجديد وهذه مواصفاته
سيكون من أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تروّج لهاتفها الجديد وهذه مواصفاته photos 0
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روّجت Xiaomi لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات وقدرات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستظهر العام الجاري.

ويتميز هاتف Redmi K100 Pro بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومحمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

واتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1200/2608) بيكسل، ترددها يصل إلى 185 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.
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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 4K.. 

وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن والنقل السريع للبيانات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 9000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.(روسيا اليوم)
 
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