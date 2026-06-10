Quick Share من غوغل يسهّل نقل الملفات بين أندرويد وويندوز

Advertisement

في ظل تزايد الحاجة إلى نقل الملفات بسرعة وسهولة بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، برزت خدمة Quick Share كحل عملي جديد يختصر الخطوات التقليدية المعقدة.كشف تقرير تقني حديث أن خدمة Quick Share التابعة لشركة أصبحت من أسهل الوسائل المتاحة لنقل الملفات بين هواتف أندرويد وأجهزة ، بعدما أتاحت الشركة نسخة مخصصة من التطبيق تعمل على معظم أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، وليس فقط على أجهزة أندرويد كما كان الحال سابقًا.وأشار التقرير إلى أن العديد من المستخدمين اعتمدوا خلال السنوات الماضية على حلول مختلفة لنقل الملفات بين الهاتف و الكمبيوتر، مثل التخزين الشبكي أو تطبيقات المزامنة، إلا أن Quick Share يقدم تجربة أبسط ومباشرةنطاق الاستفادةتُعد Quick Share الطريقة الافتراضية لمشاركة الملفات على نظام أندرويد، حيث تسمح بإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الأخرى بسرعة بين الأجهزة المتوافقة.وبحسب التقرير، أصبح بالإمكان تثبيت التطبيق على أي جهاز يعمل بنظامي ويندوز 10 أو ويندوز 11 بنسخة 64 بت، ما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة بشكل كبير.وأوضح التقرير أن التطبيق لم يعد مقتصراً على أجهزة ، إذ وفرت غوغل نسخة مستقلة يمكن تنزيلها مباشرة وتثبيتها على الكمبيوتر، ثم ربطها بالحساب نفسه المستخدم على .بديل عملييمثلQuick Share بديلاً مناسباً لبعض حلول الربط التقليدية بين الهاتف والكمبيوتر، إذ يركز على نقل الملفات بشكل سريع ومباشر دون الحاجة إلى مزايا إضافية قد لا يحتاجها كثير من المستخدمين.كما أشار إلى أن الخدمة تتميز بسهولة الاستخدام واستقرار الاتصال أثناء عمليات النقل. كذلك، يتيح التطبيق إرسال واستقبال مختلف أنواع الملفات، بما في ذلك المستندات والصور ومقاطع الفيديو، فضلاً عن إمكانية نقل المجلدات كاملة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.خطوات بسيطةللاستفادة من الخدمة، يحتاج المستخدم إلى تثبيت Quick Share على جهاز ويندوز وتسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل نفسه المرتبط بالهاتف.بعد ذلك سيظهر الكمبيوتر ضمن قائمة الأجهزة المتاحة للمشاركة على الهاتف. والآن يمكن نقل الملفات عبر خطوات بسيطة تبدأ بتحديد الملفات المراد إرسالها، ثم الضغط على خيار المشاركة واختيار Quick Share، ليظهر الكمبيوتر كوجهة متاحة لنقل الملفات مباشرة.تجربة سلسةأثبت Quick Share فعاليته خلال الاستخدام اليومي، خاصة في نقل الملفات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين أجهزة أندرويد وويندوز. و بالرغم من أن نقل كميات كبيرة من البيانات قد يستغرق وقتاً أطول، فإن سهولة الإعداد وسلاسة الاستخدام تجعل الخدمة من أبرز الخيارات المتاحة حالياً للمستخدمين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وموثوقة لتبادل الملفات بين أجهزتهم المختلفة.