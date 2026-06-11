تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد بسرعة وسهولة

Lebanon 24
11-06-2026 | 03:41
A-
A+
أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد بسرعة وسهولة
أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد بسرعة وسهولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الاعتماد المتزايد على التصوير عبر الهواتف الذكية، أصبح تعديل الصور بسرعة وجودة عالية ضرورة يومية لمستخدمي أندرويد.

مع التطور الكبير في كاميرات الهواتف الذكية، أصبح التصوير عبر الهاتف الوسيلة الأساسية لالتقاط الصور لدى ملايين المستخدمين حول العالم. لكن بالرغم من جودة الصور العالية، لا تزال الحاجة إلى تطبيقات تحرير بسيطة وسريعة أمرًا ضروريًا لتحسين النتائج قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وفي هذا السياق، سنستعرض مجموعة من أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد التي تركز على السرعة وسهولة الاستخدام بدل التعقيد الاحترافي.

أداة Google Photos 
يأتي تطبيق Google Photos في مقدمة الخيارات بفضل بساطته واندماجه مع معظم أجهزة أندرويد. ويتيح التطبيق تحسين الصور بنقرة واحدة عبر ميزة التحسين التلقائي، بالإضافة إلى أدوات أساسية مثل القص، التعديل على الإضاءة، الألوان، وإزالة العناصر غير المرغوبة باستخدام أداة Magic Eraser. ويُعتبر هذا التطبيق مثالياً للمستخدمين الذين يريدون تعديلات سريعة دون الدخول في تفاصيل معقدة.

أداة InFrame 
يتميز تطبيق InFrame بتركيزه على التعديلات الفورية مثل الفلاتر والإطارات الجاهزة. كما يوفر تأثيرات مثل التركيز والإضاءة الموضعية التي تساعد على إبراز عناصر محددة في الصورة.

ورغم بساطته، إلا أن التطبيق يفتقر إلى بعض أدوات التعديل اليدوي المتقدمة، كما يعرض إعلانات قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين.

أداة  Lensa
يُعد Lensa خيارًا متقدمًا نسبيًا، حيث يعتمد على  الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور تلقائيًا عبر ميزة Smart Adjust. كما يوفر أكثر من 60 فلترًا، بالإضافة إلى أدوات يدوية للتحكم في الإضاءة والتباين والتشبع. ويتميز أيضًا بإمكانية إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور باستخدام أدوات ذكية.

أداة Adobe Express 
رغم شهرة تطبيقات أدوبي مثل Lightroom وPhotoshop Express، يقدم Adobe Express تجربة أبسط لتعديل الصور بسرعة. ويوفر التطبيق تحسينًا تلقائيًا بنقرة واحدة، بالإضافة إلى فلاتر جاهزة وأدوات أساسية مثل القص وتعديل الألوان، وحتى إزالة الخلفية بسهولة. ويُعتبر مناسبًا للمستخدمين الذين يريدون نتائج احترافية دون تعقيد.

أداة Instasize 
يستهدف تطبيق Instasize المستخدمين الذين يفضلون واجهات نظيفة وسهلة الاستخدام. ويحتوي على أكثر من 130 فلترًا، مع أدوات تعديل أساسية مثل الإضاءة والتدرج اللوني والقص. كما يوفر ميزات إضافية مثل تغيير حجم الصور وإزالة الخلفية، لكنه يحد من بعض الميزات في النسخة المجانية.

 
مواضيع ذات صلة
بالصور.. تعديل توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سيكون من أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تروّج لهاتفها الجديد وهذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
يُنافس أفضل هواتف أندرويد.. هاتف جديد من موتورولا هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُنافس أفضل حواسب أندرويد.. OnePlus تعلن عن حاسبها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

✨ الخلف

حسين ال

التركي

الترك

درويد

كاني

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-11
Lebanon24
23:00 | 2026-06-10
Lebanon24
15:17 | 2026-06-10
Lebanon24
12:33 | 2026-06-10
Lebanon24
09:06 | 2026-06-10
Lebanon24
07:58 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24