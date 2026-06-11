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تكنولوجيا وعلوم

هذا ما سبّبته أخطاء الذكاء الاصطناعي للشركات

Lebanon 24
11-06-2026 | 14:00
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أظهر استطلاع عالمي جديد أجرته شركتا GoTo وWorkplace Intelligence أن واحدة من كل أربع قيادات في قطاع تكنولوجيا المعلومات أكدت أن أخطاء الذكاء الاصطناعي تسببت بالفعل بتداعيات سلبية على أعمال شركاتها، في وقت تواصل فيه المؤسسات زيادة استثماراتها في هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أفاد 25% من قادة تكنولوجيا المعلومات بأن أخطاء الذكاء الاصطناعي أثرت على العملاء أو الأداء التشغيلي للشركات، فيما أشار 23% إلى أن تلك الأخطاء تسببت بخسائر أو تأثيرات مالية مباشرة على مؤسساتهم.

ورغم هذه المخاوف، لا تبدو الشركات مستعدة للتراجع عن تبني الذكاء الاصطناعي. فقد أكد معظم المشاركين أن مؤسساتهم تستخدم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما قال 82% من الموظفين إنهم يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية. كما أبدى نحو 90% من الموظفين وقادة تكنولوجيا المعلومات تأييدهم للحفاظ على مستويات الاستثمار الحالية أو زيادتها.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتوسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات سلاسل التوريد والنقل والتصنيع والتخزين، حيث يُستخدم في التنبؤ بالطلب، وإعداد التقارير، وخدمة العملاء، وأتمتة العمليات، والتخطيط التشغيلي.

في المقابل، كشف الاستطلاع عن تنامي ظاهرة الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بين الموظفين. إذ أقرّ نصف المشاركين بأنهم يعتمدون على هذه التكنولوجيا أكثر مما ينبغي في أداء مهامهم اليومية، بينما قال 30% إنهم يشعرون بعدم القدرة على العمل من دونها. كما رأى 39% أن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي قد يجعلهم أقل قدرة على التفكير أو التحليل بشكل مستقل.

كما برزت مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا، حيث اعترف 70% من الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام حساسة أو عالية المخاطر، في حين أفاد أقل من نصف قادة تكنولوجيا المعلومات بأن شركاتهم تمتلك سياسات رسمية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 84% من الموظفين يعتقدون أن شركاتهم لا تبذل جهوداً كافية لتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، أبدى 91% من قادة تكنولوجيا المعلومات مخاوف من احتمال ارتكاب الذكاء الاصطناعي أخطاء مستقبلية قد تؤثر سلباً على مؤسساتهم، حتى وإن لم تواجه شركاتهم مثل هذه المشكلات حتى الآن.

وقال دان شاوبل، الشريك الإداري في Workplace Intelligence، إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من بيئة العمل الحديثة، إلا أن الانتشار الواسع للتكنولوجيا لا يضمن بالضرورة تحقيق نتائج أفضل. وأضاف أن الموظفين يحققون مكاسب إنتاجية واضحة، لكن العديد منهم يواجهون تحديات مرتبطة بالاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وغياب التوجيه الواضح، ونقص التدريب اللازم للاستخدام المسؤول والفعّال لهذه الأدوات.

وأكد شاوبل أن المؤسسات التي ستحقق أكبر استفادة من الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تستثمر في تطوير مهارات العاملين لديها ووضع السياسات المناسبة وتعزيز الوعي، بالتوازي مع استثماراتها في التكنولوجيا نفسها.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عالمياً بين تشرين الثاني 2025 وكانون الثاني 2026، آراء 1250 موظفاً من العاملين في الوظائف المعرفية بدوام كامل، إلى جانب 1250 من صناع القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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