للمرة الأولى...AI يدخل صناعة اللقاحات

أعلن باحثون من وشركة DIOSynVax للتكنولوجيا الحيوية عن نجاح أول اختبار بشري للقاح جديد يُوصف بأنه “عالمي” ضد فيروسات ، في خطوة تُعد تقدماً مهماً نحو تطوير وسائل وقاية أوسع من الأوبئة المستقبلية.

وأظهرت نتائج التجربة السريرية الأولى، التي شملت 39 متطوعاً سليماً، أن اللقاح كان آمناً ولم يسبب آثاراً جانبية خطيرة، كما حفّز استجابات مناعية واسعة ضد مجموعة من فيروسات عائلة “ساربيكو” (Sarbeco)، والتي تشمل كوفيد-19 المسبب لمرض كورونا، إضافة إلى فيروس سارس، وأنواع أخرى من فيروسات كورونا التي تنتقل بين الحيوانات وقد تشكل تهديداً مستقبلياً للبشر.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Journal of Infection، يعتمد اللقاح الجديد على تصميم مبتكر باستخدام تقنيات والنمذجة الحاسوبية، حيث تم تطوير “مستضد اصطناعي” قادر على تحفيز الجهاز المناعي للتعامل مع فيروسات متعددة في آن واحد، بدلاً من استهداف سلالة واحدة فقط كما هو الحال في اللقاحات التقليدية.

وقال الباحثون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مكوّن لقاح تم تصميمه بالكامل عبر المحاكاة الحاسوبية على البشر.

وأوضح جوناثان هيني من جامعة ، المشرف على المشروع، أن هذا النهج قد يُحدث تحولاً جذرياً في تطوير اللقاحات، قائلاً إنه “ينقل عملية تطوير اللقاحات من الاستجابة التفاعلية إلى الوقاية المستقبلية”، مضيفاً أن التكنولوجيا الجديدة قد توفر حماية مستمرة حتى مع تحور الفيروسات وظهور سلالات جديدة.

وجرى إعطاء اللقاح للمتطوعين باستخدام تقنية حقن خالية من الإبر تعتمد على نظام دقيق لتوصيل المادة الفعالة، ما قد يسهّل حملات التطعيم واسعة النطاق في .

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تُستخدم لاحقاً لتطوير لقاحات ضد فيروسات أخرى خطيرة مثل الإنفلونزا وفيروسات الإيبولا، ضمن جهود أوسع للاستعداد المبكر للتهديدات الوبائية.

ومن المقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، والتي ستشمل عدداً أكبر وأكثر تنوعاً من المشاركين، بهدف تقييم فعالية الاستجابة المناعية بشكل أوسع قبل اعتماد اللقاح للاستخدام العام.

ويؤكد فريق البحث أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في مجال الطب الوقائي، وقد يساهم في تقليل احتمالات تفشي أوبئة مستقبلية وتقليل آثارها الصحية والاقتصادية عالمياً.