"ثعابين روبوتية" تفحص خطوط الكهرباء وتكتشف الأعطال قبل حدوثها

نشرت روبوتات على شكل “ثعابين” لفحص خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار إمدادات الطاقة والكشف المبكر عن الأعطال قبل وقوعها.

وتلتف هذه الروبوتات حول أسلاك الكهرباء وتتحرك مباشرة عليها، مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار قادرة على رصد الأعطال مثل الأسلاك التالفة، وتآكل المكونات، وارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعية التي قد تشير إلى أعطال محتملة.

ووفق تقارير إعلامية، تمكنت هذه الروبوتات من فحص أكثر من 80 ميلاً (نحو 130 كيلومتراً) من خطوط التوزيع التي تغذي مواقع امتحانات قريبة من مناطق حظر الطيران حول المطارات.

وأظهرت النتائج أن كفاءة هذه التقنية تفوق عمليات التفتيش اليدوية بنحو ثلاثة أضعاف، ما يقلل من الحاجة إلى العمل الميداني الخطير والشاق، ويحسن موثوقية الشبكة وسلامتها.

وتُستخدم هذه الروبوتات في عاصمة جنوب غربي الصين، حيث تعمل على طول خطوط الكهرباء لفحص البنية التحتية الحيوية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية بينها صحيفة South China Morning Post.

وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على العمل في مناطق يصعب على الطائرات المسيّرة الوصول إليها، مثل المناطق القريبة من المطارات أو البيئات التي تتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي، إضافة إلى إمكانية تشغيلها بشكل مستمر.

ويأتي هذا التطور ضمن توجه أوسع في الصين لاستخدام الروبوتات والطائرات المسيّرة والأنظمة الذكية لمراقبة شبكات الكهرباء، خصوصاً خلال فترات حساسة مثل امتحانات القبول الجامعي الوطنية التي تتطلب استقراراً عالياً في إمدادات الطاقة.