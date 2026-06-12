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تكنولوجيا وعلوم

ماك بوك آير أم ماك بوك نيو؟ إليكم الفرق

Lebanon 24
12-06-2026 | 01:07
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ماك بوك آير أم ماك بوك نيو؟ إليكم الفرق
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شهد هذا العام تحولاً لافتاً في استراتيجية شركة آبل مع إطلاق جهازها الجديد ماك بوك نيو (MacBook Neo) في مارس/آذار، بسعر يبدأ من 599 دولاراً فقط (499 دولاراً للطلاب)، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الشركة، إذ يستهدف الجهاز منافسة الحواسيب الاقتصادية العاملة بنظامي كروم بوك وويندوز، وفق بيانات آبل والتقارير التقنية.

ورغم أن الجهاز حقق اهتماماً واسعاً بفضل قدرته على تشغيل نظام macOS وميزات الذكاء الاصطناعي ضمن فئة سعرية منخفضة، فإن هذا التوجه جاء مصحوباً بتنازلات تقنية واضحة مقارنة بسلسلة ماك بوك آير الأعلى فئة.

فيما يلي أبرز الفوارق بين الجهازين:

الأداء والمعالج: تفوق آير مقابل حلول اقتصادية في نيو

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يعتمد ماك بوك آير على معالجات آبل المتقدمة مثل شريحة M5 مع ذاكرة موحدة تبدأ من 16 غيغابايتاً، ما يمنحه أداءً قوياً في المهام الثقيلة وتعدد الاستخدامات.
في المقابل، يستخدم ماك بوك نيو شريحة A18 Pro المستوحاة من هواتف آيفون، بذاكرة 8 غيغابايت غير قابلة للترقية، ما يجعله مناسباً للاستخدامات اليومية والدراسة، لكنه أقل كفاءة في الأعمال الاحترافية.

الشاشة: ألوان احترافية في آير مقابل معيار أساسي في نيو
توفر شاشة ماك بوك آير دعماً لنطاق الألوان الواسع P3 وتقنية True Tone لتجربة بصرية أكثر دقة وراحة.
أما ماك بوك نيو فيكتفي بمعيار sRGB التقليدي، دون دعم لتقنية ضبط الألوان التلقائي، ما يقلل من دقة العرض مقارنة بالفئة الأعلى.

المنافذ والاتصال: سرعة فائقة في آير مقابل تقليل التكلفة في نيو
يأتي ماك بوك آير مزوداً بمنافذ Thunderbolt 4 / USB 4 بسرعات نقل عالية ودعم متعدد للشاشات الخارجية.
بينما يضم ماك بوك نيو منافذ USB-C عادية بسرعات أقل، مع قيود على عدد الشاشات الخارجية المدعومة، ما يعكس توجه تقليل التكلفة.

لوحة التتبع: تجربة متقدمة في آير مقابل نظام تقليدي في نيو
يعتمد آير على لوحة تتبع Force Touch المتطورة التي توفر استجابة لمسية وميزات ضغط ذكية، في حين يستخدم نيو لوحة ميكانيكية تقليدية تفتقر إلى تقنيات الضغط المتعدد والاستجابة اللمسية.

لوحة المفاتيح والأمان: ميزات مكتملة في آير مقابل تقليص في نيو

تتميز لوحة مفاتيح آير بإضاءة خلفية مدمجة ومستشعر Touch ID لفتح الجهاز والدفع الإلكتروني.
أما نيو فيفتقر للإضاءة الخلفية في النسخة الأساسية، كما لا يتضمن مستشعر البصمة إلا في الإصدارات الأعلى سعراً.

وبحسب التقييمات التقنية، يقدم ماك بوك نيو تجربة مناسبة للطلاب والاستخدامات اليومية ضمن منظومة macOS، بينما يظل ماك بوك آير الخيار الأفضل للمحترفين وصناع المحتوى الذين يحتاجون أداءً أعلى ومرونة أكبر على المدى الطويل.

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