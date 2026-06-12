تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يد روبوتية تفرز الفواكه وتقطفها من دون إتلافها

Lebanon 24
12-06-2026 | 02:00
A-
A+
يد روبوتية تفرز الفواكه وتقطفها من دون إتلافها
يد روبوتية تفرز الفواكه وتقطفها من دون إتلافها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طوّر باحثون يدًا روبوتية ناعمة قادرة على فحص الفواكه وتحديد مدى نضجها قبل حصادها، من دون التسبب بأي ضرر لها، في تقنية قد تسهم في تقليل هدر الطعام وتحسين كفاءة عمليات الجني.

ويعتمد النظام على أصابع مصنوعة من السيليكون والبولي يوريثان المرن، مزودة بعدة حساسات تقيس حجم الثمرة وشكلها ولونها وصلابتها، لتحديد ما إذا كانت جاهزة للقطف أم لا. وتم اختبار التقنية على الفراولة، حيث تستطيع اليد الروبوتية إزالة الثمرة عبر لفّ الساق بدلاً من قطعها.

وقال الباحث أناند ميشرا، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد والفضاء بجامعة ويست فرجينيا، إن المشروع بدأ في جامعة كورنيل قبل أن يستمر تطويره في جامعته الحالية، مشيراً إلى أن التقنية تستهدف أحد أكبر تحديات الزراعة وهو تحديد توقيت الحصاد المناسب للفواكه الحساسة.

وأوضح الباحثون أن المحاصيل مثل الفراولة والتوت تحتاج إلى نافذة زمنية دقيقة للحصاد، كما أنها عرضة للتلف بسهولة أثناء القطف والنقل والتخزين، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في سلسلة الإمداد.

وتجمع اليد الروبوتية بين الاستشعار البصري واللمسي، حيث تحتوي على ألياف ضوئية مرنة تعمل كمستشعرات للشكل والانحناء داخل الأصابع، إلى جانب كاميرا صغيرة ومستشعر مسافة في راحة اليد.

وبحسب الفريق البحثي، يمكن للروبوت التعرف على شكل الثمرة وصلابتها ودرجة نضجها، مع القدرة على اكتشاف الانزلاق أثناء الإمساك بها، كما يستطيع فتح وإغلاق يده خلال أقل من ثانيتين ورفع أوزان تصل إلى كيلوغرام واحد، بدقة تقارب 100% في تحديد الشكل.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تكون مفيدة بشكل خاص للمحاصيل التي يصعب تحديد نضجها بصرياً مثل الأفوكادو، إضافة إلى تطبيقات مستقبلية في مجالات الطب والفضاء والتعامل مع المواد الحساسة تحت الماء.

ويأمل المطورون أن يساهم دمج المواد المرنة مع أنظمة الاستشعار المتقدمة في جعل الروبوتات أكثر قدرة على التعامل الآمن والدقيق مع الأشياء والبيئات المحيطة بها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف أصحاب معامل لإنتاج الأجبان والألبان وإتلاف كميات من منتجات مخالفة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات مولدات وإتلاف مواد منتهية الصلاحية
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اليورانيوم عالي التخصيب سيتمّ إما تسليمه فوراً إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية عن محافظة أصفهان: أصوات الانفجارات التي سمعت اليوم ناتجة عن عمليات تفكيك وإتلاف ذخائر غير متفجرة
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة كورنيل

الأفوكا

توت ⚔️

الهند

أناند

السيل

روبوت

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:07 | 2026-06-12
Lebanon24
23:00 | 2026-06-11
Lebanon24
16:00 | 2026-06-11
Lebanon24
14:00 | 2026-06-11
Lebanon24
10:48 | 2026-06-11
Lebanon24
09:01 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24