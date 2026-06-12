تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كلب روبوتي يتقدم فرق الإطفاء لرصد السموم في مناطق الخطر

Lebanon 24
12-06-2026 | 04:00
A-
A+
كلب روبوتي يتقدم فرق الإطفاء لرصد السموم في مناطق الخطر
كلب روبوتي يتقدم فرق الإطفاء لرصد السموم في مناطق الخطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طوّر باحثون في جامعة غراتس للتكنولوجيا (TU Graz) في النمسا روبوتاً رباعي الأرجل على شكل كلب، قادر على رصد المواد السامة والخطرة في مناطق الحوادث، ما يساعد فرق الإطفاء على تقييم الوضع قبل دخولهم إلى أماكن شديدة الخطورة.

ويُعد الروبوت جهازاً يتم التحكم به عن بُعد، ومزوّداً بأدوات قياس تُستخدم أساساً في خدمات الإطفاء، حيث يمكنه دخول مناطق التلوث وجمع بيانات فورية، تشمل قياسات المواد الخطرة إضافة إلى صور مباشرة من موقع الحادث.

وقال الباحثون إن الكلب الروبوتي خضع لاختبارات ميدانية مكثفة خلال تدريبات واسعة النطاق لفرق الطوارئ، وأثبت قدرته على إرسال معلومات دقيقة وفورية من داخل مناطق الخطر.

وأوضح البروفيسور غيرالد شتاينباور-فاغنر، الباحث في مجال الروبوتات بجامعة غراتس، أن الروبوت يمكن إرساله قبل فرق الإطفاء، حيث يقوم بقياس تركيز المواد الملوثة ونقل البيانات والصور في الوقت الحقيقي، ما يساعد في تقييم الوضع دون تعريض العناصر البشرية للخطر.

وفي حالات الحوادث الكيميائية، يحتاج رجال الإطفاء عادة إلى ارتداء بدلات حماية ثقيلة قبل دخول المناطق الملوثة، وهو ما يستغرق وقتاً قد يكون حاسماً في مثل هذه الطوارئ، الأمر الذي يجعل استخدام الروبوتات حلاً عملياً لتسريع الاستجابة.

وبحسب الفريق البحثي، فإن الروبوت يجمع بيانات أساسية من موقع الحادث، ما يسمح لفرق الإنقاذ باتخاذ قرارات أسرع وأكثر أماناً، مع تقليل التعرض المباشر للمواد السامة.

وأكد مسؤولون في خدمات الإطفاء النمساوية أن استخدام هذا النوع من الروبوتات يمكن أن يعزز سرعة الاستجابة ويحسن سلامة الطواقم، خصوصاً في حوادث المواد الخطرة، مع إمكانية دمجه بشكل دائم ضمن أنظمة الطوارئ المستقبلية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران: لم يتم استهداف المناطق السكنية في العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: اندلاع حريق في منطقة مرغليوت بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة مفخخة
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في منطقة تعمل فيها قواتنا جنوبي لبنان ولا إصابات
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حريق كبير في وادي الفوار – صيدا وتوجه فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان للتعامل مع الحادث
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الخطرة

البروفيسور

حسن سلامة

المستقبل

النمسا

البشري

فاغنر

شتاين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-06-12
Lebanon24
01:07 | 2026-06-12
Lebanon24
23:00 | 2026-06-11
Lebanon24
16:00 | 2026-06-11
Lebanon24
14:00 | 2026-06-11
Lebanon24
10:48 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24