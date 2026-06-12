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تكنولوجيا وعلوم

باقتَان جديدتان من "Meta One" في واتساب.. ماذا تتضمنان؟

Lebanon 24
12-06-2026 | 14:00
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باقتَان جديدتان من Meta One في واتساب.. ماذا تتضمنان؟
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يختبر تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" باقتي اشتراك جديدتين ضمن خدمة "Meta One" على نظام أندرويد، بهدف جمع المزايا المدفوعة عبر منصات الشركة في اشتراك موحّد.

وتتيح الباقتان الوصول إلى مزايا إضافية على تطبيقات "ميتا" الرئيسية، بما فيها "واتساب" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"meta ai"، مع دمج خدمة "واتساب بلس" ضمن الاشتراك.

وتبلغ تكلفة باقة Meta One Plus نحو 6.99 يورو شهريًا، وتشمل استخدامًا موسّعًا لـ"Meta AI"، وقدرات محسّنة في الاستدلال، وأدوات متقدمة لإنشاء الصور والفيديو، إضافة إلى اشتراك "واتساب بلس"، مع احتمال توفير تجربة مجانية لمدة شهر.

أما باقة Meta One Premium فيصل سعرها إلى 20.99 يورو شهريًا، وتضم جميع مزايا الباقة الأولى، إلى جانب أداء أقوى في معالجة المهام المعقدة وزيادة في قدرات توليد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي موجهة للمستخدمين الأكثر اعتمادًا على "Meta AI"، وتشمل أيضًا "واتساب بلس".

ووفق موقع "WABetaInfo"، يعمل "واتساب" على دمج هذه الاشتراكات مباشرة داخل التطبيق على أندرويد، ما يسهّل إدارتها من مكان واحد.

ويؤكد التطبيق أن "واتساب" سيبقى مجانيًا، وأن هذه الباقات اختيارية بالكامل، من دون أي تأثير على خدمات المراسلة الأساسية مثل الدردشة والمكالمات وميزات الخصوصية، فيما لا يزال موعد الإطلاق الرسمي غير محدد حتى الآن. (العربية) 

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