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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطور ميزة جديدة في نظام أندرويد.. ما هي؟

Lebanon 24
13-06-2026 | 04:00
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غوغل تطور ميزة جديدة في نظام أندرويد.. ما هي؟
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تطور شركة غوغل ميزة جديدة في نظام أندرويد تُعرف باسم AppFunctions، وهي تقنية تهدف إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيقات.
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وتمكن هذه التقنية للتطبيقات بتقديم وظائف محددة يمكن تشغيلها مباشرة عبر النظام أو عبر مساعدات ذكية مثل جيميني.

وتُعد "AppFunctions" واجهة برمجية جديدة ضمن نظام أندرويد 16، تتيح للتطبيقات عرض وظائف أو قدرات محددة يمكن للأنظمة أو التطبيقات الأخرى استخدامها مباشرة دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل. 

فيُمكن لتطبيق ما أن يقدّم وظائف مثل إنشاء ملاحظة أو تشغيل أغنية كأوامر مستقلة يمكن تنفيذها تلقائياً من قبل مساعد ذكي أو تطبيق آخر موثوق.

وتعتبر غوغل هذه التقنية خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي داخل نظام أندرويد بشكل أعمق، حيث يمكن لمساعد مثل جيميني تنفيذ أوامر داخل التطبيقات مباشرة، مثل طلب طعام، أو إنشاء ملاحظة، أو تشغيل خدمة معينة دون فتح التطبيق يدوياً.

وتوضح غوغل أن هذه التقنية تمثل نسخة موبايل من نموذج "Model Context Protocol" الذي يهدف إلى توحيد طريقة تواصل الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات والخدمات المختلفة.

وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة، ما تزال AppFunctions في مرحلة تجريبية، وهي متاحة حالياً فقط للمطورين أو المختبرين الموثوقين. (إرم نيوز)
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