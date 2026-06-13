نظام جديد من "يوتيوب".. إكتشفوا تفاصيله

كشفت منصة " " عن بدء التوسع في طرح نظام جديد للمراسلة داخل التطبيق، بعد مرحلة اختبار بدأت العام الماضي، بهدف تسهيل تواصل المستخدمين حول مقاطع الفيديو المفضلة لديهم مباشرةً من داخل المنصة.

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ويضيف التحديث أيقونة جديدة للمراسلة في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق "يوتيوب"، مما يتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو والمقاطع القصيرة Shorts والبثوث المباشرة، بالإضافة إلى إجراء محادثات فردية مع الآخرين دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.





ويعتمد على آلية دعوات خاصة، إذ لا يمكن بدء المحادثة مع شخص آخر إلا بعد إرسال رابط دعوة له عبر تطبيق مراسلة خارجي.

وتظل صلاحية الرابط لمدة 7 أيام، مما يعكس تركيز "يوتيوب" على تعزيز التواصل بين الأصدقاء وأفراد العائلة المعروفين سابقًا، بدلًا من فتح قنوات تواصل واسعة مع جمهور المنصة.





وبعد فتح رابط الدعوة، يُطلب من المستلم الموافقة على تفعيل المراسلة أو تأجيل القرار، وهو ما يجعل الميزة موجهة بالدرجة الأولى لمشاركة المحتوى المرئي ومناقشته، كما تسمح الخدمة بمشاركة روابط مقاطع الفيديو غير المدرجة (Unlisted)، في حين لا تدعم مشاركة الفيديوهات الخاصة.





وأوضحت "يوتيوب" أن المراسلة متاحة فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، مع خضوع كافة الرسائل والمحتوى المتبادل لإرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة. كما تتيح الميزة حذف الرسائل بعد إرسالها، وحظر المستخدمين، والإبلاغ عن المحادثات عند الحاجة.





وعند مشاهدة أي فيديو، يمكن للمستخدم الوصول إلى جهات الاتصال المتاحة مباشرةً من قائمة المشاركة لإرسال المحتوى بسرعة، فيما يرسل التطبيق إشعارات عند تلقي رسائل جديدة.